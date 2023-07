Há 500 mil euros para projectos de conservação e restauro da biodiversidade

Parceria da Fundação Belmiro de Azevedo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia financia prémio entre 100 mil e 250 mil euros para projectos de biodiversidade em Portugal.

Estão abertas as candidaturas para o Prémio Fundação Belmiro de Azevedo 2023, que visa promover projectos no âmbito da conservação, restauro e monitorização da biodiversidade em Portugal.

O prémio é promovido em conjunto pela Fundação Belmiro de Azevedo e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e irá atribuir prémios entre os 100 mil e os 250 mil euros, até ao valor máximo de 500 mil euros. O prazo para submissão de candidaturas é 3 de Agosto, até às 17h.

Os projectos propostos deverão decorrer num período de dois a três anos, prorrogável, no máximo, por mais um ano. Serão escolhidas propostas “com evidente mérito e impacto no plano nacional e internacional”, desenvolvidas em território português por uma instituição nacional. Não são elegíveis projectos que já sejam totalmente apoiados financeiramente por entidades terceiras.

Cada proposta deve indicar um investigador (doutorado há pelo menos cinco anos) como responsável pela coordenação dos trabalhos. De acordo com o regulamento, os projectos serão avaliados em função do mérito científico, a metodologia e os resultados esperados, mas também tendo em conta a viabilidade do programa de trabalhos e o mérito científico da entidade proponente, equipa de investigação e parcerias envolvidas.

As candidaturas devem ser submetidas, em língua inglesa, através do site myFCT.