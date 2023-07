Amnistia a jovens: Conselho Superior da Magistratura diz não estar “devidamente justificada”

No parecer enviado à AR, o Conselho Superior da Magistratura defende que a proposta do Governo para a amnistia de crimes com base na idade ser legítima, não pode “de modo algum, ser arbitrária”.

As dúvidas constitucionais relativamente à amnistia que o Governo aprovou pela vinda do Papa a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) são cada vez maiores. Após as reservas apresentadas por alguns constitucionalistas, pelo Ministério Público e por Augusto Santos Silva, surge agora o parecer do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que aponta falta de "justificação objectiva" para apenas os jovens entre os 16 e 30 anos serem abrangidos por esta medida.