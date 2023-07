Trabalhar para o privado tem de ser melhor

Costuma-se dizer que são as empresas que geram a riqueza de um país. O aforismo tem origem na fórmula que define o Produto Interno Bruto (PIB), pois, contabilisticamente, o PIB consiste no somatório do valor acrescentado bruto das empresas. Ao invés, ao Estado, que não concorre directamente para a equação do PIB, é habitual associar-se-lhe a função de redistribuição da riqueza, cuja execução se espera eficiente do ponto de vista do seu custo (fiscal). Seria, portanto, de esperar que o sector empresarial, que em Portugal, como em qualquer outra economia de mercado, assume natureza essencialmente privada, liderando na produção de riqueza, liderasse também na remuneração dos seus trabalhadores. Porém, conforme aqui fui descrevendo nas últimas semanas, em Portugal o prémio salarial é a favor do Estado. Para além da existência de um prémio salarial médio de 51%, nos salários mais elevados (percentil 95), a vantagem também é a favor do Estado. O que é que explica então a aparente incapacidade do sector privado?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt