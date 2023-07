Autarcas franceses organizam manifestações contra a violência e os motins

Número de detenções nos protestos em França diminuiu no domingo. Bombeiro morre a apagar incêndio. Petição de apoio a polícia que matou Nahel recolhe mais de um milhão de euros.

Vários presidentes de câmara e líderes autárquicos de diversas cidades e vilas francesas organizaram esta segunda-feira manifestações e ajuntamentos contra a violência e os motins dos últimos cinco dias em França, que tiveram origem nos protestos contra a morte de um adolescente às mãos da polícia, numa operação stop, em Nanterre, arredores de Paris.

“Deixem que esses malfeitores oiçam e saibam que o ódio nunca prevalecerá”, afirmou aos participantes na manifestação de Persan, no Sul da capital, o seu presidente da câmara, Valentin Ratieuville, citado pela Reuters.

“Eu próprio cresci em L’Hay-les-Roses, nestes blocos de casas grandes. A nossa vida era modesta, não tínhamos muito, mas quisemos ultrapassar isso e tínhamos a esperança de o conseguir trabalhando no duro”, disse, por sua vez, Vincent Jeanbrun, dirigente autárquico daquela localidade, também nos arredores de Paris, citado pela BFM TV.

A residência de Jeanbrun foi atacada pelos manifestantes e a sua mulher e filhos ficaram feridos.

Depois de quatro noites consecutivas de violência urbana – que incluiu ataques a edifícios públicos, o incêndio de automóveis e outro tipo de destruição de propriedade, em cidades como Paris, Marselha ou Lyon – as autoridades disseram que a grande maioria das centenas de pessoas detidas eram menores de idade e lançaram um apelo aos seus pais para ajudarem a travar os motins.

Gérald Darmanin, ministro do Interior, revelou que um bombeiro, de 24 anos, morreu a tentar apagar um incêndio num parque subterrâneo em subúrbio de Paris.

Entre domingo à noite e as primeiras horas de segunda-feira foram detidas cerca de 150 pessoas, bastante menos do que, por exemplo, no sábado (mais de 700 detidos) ou na sexta-feira (mais de 1300).

Os protestos tiveram origem na morte de Nahel, um jovem de origem marroquina e argelina, cujo veículo foi mandado parar pela polícia, em Nanterre. Um dos polícias que o abordaram tinha uma arma apontada e atingiu o jovem quando este se preparava para fugir – o polícia foi detido e acusado homicídio.

O caso deu gás a um debate antigo em França, sobre o excesso de violência pelas forças de autoridade, principalmente contra pessoas de minorias étnicas, mas não é, de todo, consensual.

Esta segunda-feira, uma petição e colecta de fundos para apoiar o polícia que matou Nahel, lançada por uma conhecida figura da extrema-direita francesa e apoiante do candidato presidencial Éric Zemmour, já tinha recolhido mais de um milhão de euros – em comparação, por exemplo, o apoio à família de Nahel andava, esta segunda-feira à tarde, nos 230 mil euros.