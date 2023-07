Passeio Ribeirinho do Ludo esteve fechado por privado, que alegou razões de segurança

O proprietário da Herdade do Ludo, inserida no Parque Natural da Ria Formosa, proibiu o acesso público ao Passeio Ribeirinho, um dos locais emblemáticos da zona para a observação de aves, e deixou os cicloturistas sem caminho para percorrer. O bloqueio deu-se no início da semana passada após a empresa, dona da propriedade, ter recebido uma ordem de embargo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) por não acatar o indeferimento de um projecto de instalação de uma vinha junto à Quinta do Lago. Os acessos foram entretanto desbloqueados, tendo a empresa alegado que o fez por "razões de segurança", mas mantém-se o receio sobre o usufruto futuro deste espaço.

O projecto para a instalação de uma vinha, que pressupõe uma alteração do uso do solo, foi indeferido pelo ICNF. Esta intenção surgiu após o incêndio ocorrido no ano passado que fez desaparecer azinheiras e outras espécies protegidas.

O anterior proprietário (sociedade Matos e Silva, Lda.) celebrou com o Estado, através da Sociedade Polis da Ria Formosa, em 2015, um protocolo para utilização colectiva do espaço, que é povoado por diversas espécies aquáticas e florestais. A contrapartida pelo acordo, que tem um prazo de 20 anos, foi receber um investimento público de 745 mil euros para a reabilitação do Passeio Ribeirinho do Ludo e para a construção de um troço da Ecovia do Litoral. Do conjunto das aves que ali se encontram, destacam-se anatídeos (patos) e limícolas (maçaricos, pilritos) e a cegonha-branca (Ciconia ciconia). As zonas húmidas que ali se encontram são, também, um paraíso para os flamingos (Phoenicopterus roseus) e a águia-sapeira (Circus aeruginosus).

Mas os turistas e residentes foram surpreendidos com a interdição, no princípio da semana, do acesso aos caminhos, mesmo aqueles que confinam directamente com a zona do Domínio Público Hídrico. Dois dias depois, na passada quarta-feira de manhã, os seguranças levantaram as barreiras que impediam os transeuntes e ciclistas de se deslocarem entre a praia de Faro e a Quinta do Lago, pela zona dos sapais.

A iniciativa foi saudade por António Martins, de Faro, um dos muitos frequentadores habituais deste sítio. “Venho sempre para aqui, com a minha mulher, sobretudo ao fim-de-semana”, disse. Chegou de bicicleta para confirmar se era “mesmo verdade” que a passagem estava desobstruída. Após recolher algumas imagens, deixou um alerta. “Acho que o privado agora recuou mas não vai deixar de tentar conseguir os seus objectivos [impedir a fruição colectiva]” de zona verde. A placa afixada no portão deixa algumas dúvidas no ar: “Propriedade Privada. Acesso restrito a pessoas autorizadas”, lê-se.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), interpelada pelo PÚBLICO, confirmou ter tido conhecimento da situação adiantando que se encontrava a “envidar esforços para manter a utilização pública do Parque Ribeirinho do Ludo”.

A herdade está hoje na posse da empresa Starburts Investments, Lda. que, em nota de imprensa enviada ao PÚBLICO, justifica o bloqueio dos acessos pela necessidade de “reforçar a segurança”, tendo em consideração os “riscos potenciais para largas centenas de pessoas que diariamente atravessam aquele local e que aumentam substancialmente no período de Verão”. O objectivo principal, sublinha, é “evitar acidentes com pessoas e limitar ao máximo danos ambientais numa área protegida”. Porém, garante, “o acesso à Ecovia Litoral, que atravessa a propriedade, vai manter-se aberto ao público, sem restrições para ciclistas, peões e grupos organizados”.

A Starburts Investments, sublinha o comunicado, “não desistirá de proteger o ambiente e a segurança das pessoas nem abdica de manter intactas actividades económicas vernaculares e de grande valor para o Algarve”.

A herdade do Ludo, ladeada pela Quinta do Lago, passou para o domínio privado a partir de uma concessão régia. À semelhança do que sucedeu nas zonas limítrofes, desde a década de 1980 que não faltam tentativas para urbanizar este espaço, integrado no Parque da Ria Formosa. O novo dono da propriedade, após o incêndio ocorrido em Julho do ano passado, pediu autorização, e foi concedida, para a limpeza da área ardida. Mas não se ficou por essa operação. Desenvolveu trabalhos agrícolas e terá agora que responder a três processos de contra-ordenação.

O Parque Natural da Ria Formosa/ICNF deu ordem de embargo à plantação de uma vinha, com cerca de 11 hectares, no interior da quinta. Uma inspecção técnica efectuada ao local, diz o documento oficial, detectou “situações potencialmente ilícitas” por terem sido, entretanto, desenvolvidos trabalhos não autorizados em zona protegida. Foi logo a seguir a esta decisão de embargo que o empresário encerrou os caminhos de acesso público e afixou a nota do ICNF no portão.