O Coração Ainda Bate. Uma beleza súbita

Estou sentada ao sol e por aqui só os pássaros cantam. A brisa traz-me por vezes restos de folhas, uma borboleta em contramão. Um cheiro a fogo, iniciado horas antes, vai desaparecendo lentamente. Acompanho o movimento dos bichos: exércitos bem orquestrados que mantêm a ordem da natureza. Tudo isto me fascina, mas é sobretudo o silêncio que me faz agora sentir viva. A possibilidade de ouvir apenas o que quero. A natureza tem uma beleza tão própria, que passo a aceitar até o que antes me parecia rude.

Nestas idas e vindas ao campo, apetece-me ficar. Todos os lugares contam partes da minha infância: o poço agora enferrujado era o lugar que mais temia, e, no entanto, pedia ao meu pai se podia espreitar para dentro. A voz, a minha voz de criança, ecoava naquele cheiro a cimento que permanecia fresco anos depois de ser construído. Lembro-me bem de ver aquelas pulseiras largas que haviam de revestir o buraco feito na terra. O poço guardado a cadeado laranja. Uma fotografia da infância. Tantas. Agora, a ferrugem lembra-me que o tempo passou, mas tudo continua ali. Nem tudo, na verdade.

Nas casotas alinhadas dos coelhos já não há sinal de vida. As coelhas prenhes, depois do alvoroço do acasalamento, preparavam o ninho com pêlo e palha. Eu ia todos os dias espreitar. Um dedo pequenino furava o arame para avisar os bichos de que estava ali. Queria levar novidades à minha mãe, mas era sempre ela a chegar ao meu quarto e dizer: "A coelha teve sete coelhos, mas um morreu." Havia sempre um ou dois que não resistiam. Ficavam perdidos sem chegar ao ninho ou, por algum motivo que nunca saberemos, era a mãe que os rejeitava. Repetimos o que vemos nos animais. Sem pensar. A natureza faz-nos parecer muito próximos sem medir a racionalidade.

As casotas dos coelhos estão agora vazias, mas ali cresceram centenas de famílias. Eu pedia à minha mãe para me mostrar os recém-nascidos: um e depois outro. A minha mãe levava-me e punha-os na minha mão, até não caberem. Outro dos meus fascínios era recolher os ovos da capoeira. Ia furtivamente espreitar as galinhas com esperança de trazer dali um troféu. Num domingo, lembro-me bem porque saímos nesse dia, chegámos a casa e eu tinha vestido o meu melhor conjunto, um combinado vermelho e branco às bolinhas em que os bolsos da saia condiziam com os da blusa.

Cheguei e fui em surdina espreitar os ovos que eram vários. Meti um em cada bolso, esquecendo-me da fragilidade do meu troféu. De repente, o galo começou a atacar a pequena invasora de vermelho e branco, e esqueci-me do que tinha nos bolsos. Apareci aos meus pais, desolada, com o combinado tingido de amarelo. Fui repreendida e avisada de que não poderia voltar. Na verdade, dispensei sempre o contacto com as galinhas. Só queria os ovos. A minha mãe juntava dezenas para serem depois chocados. Surpreendia-me, antes como agora, aquele isolamento paciente da galinha febril que daria origem a muitos descendentes. Lá estava eu ao lado da minha mãe a ajudar alguns a sair da casca. A minha mãe falou sempre a linguagem dos animais e das plantas, das flores, dos cheiros.

Agora percebo melhor essa dedicação. Não era por não haver outra saída: era o prazer de ver a natureza a concretizar-se. Tudo no campo cresce e se multiplica. Os vizinhos acotovelam-se em busca da novidade. Um carro pára e os locais vêm à porta saber quem chegou. O tempo quase não passou, mesmo que haja agora unhas de gel, nuances, leggings, crocs. Na cidade esquecemo-nos facilmente de como vivem estas pessoas.

São outros os valores, as prioridades. Relativizam a importância de se ter uma dentição completa, um banho diário. Todos os dias saem para trabalhar, arrastam o corpo e a memória pelo café local, regressam a casa queimados pelo sol. Contam o que a terra lhes deu ou o que ficou por crescer.

Os tractores parecem-me agora em menor número. Talvez em breve ninguém queira depender da terra. Talvez as pessoas da cidade venham a descobrir o campo com outra vontade, outros rituais.

Há dias, cheguei a casa e vi o pôr-do-sol numa plantação de milho ainda raso. Uma beleza súbita de uma realidade que vi tantas vezes repetida.

Temos de nos apaziguar com as origens para vivermos plenos. Até lá seremos apenas um ensaio.