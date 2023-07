Vídeo turístico promove Filipinas com imagens… de outros países

Dunas no Brasil, campos de arroz em Bali. Vídeo promocional apelava a “Amar as Filipinas” através de imagens de... outros países. Agência publicitária lamentou “lapso infeliz”, mas acabou demitida.

A nova campanha turística do país propõe “Amar as Filipinas”, mas um dos vídeos lançados (entretanto retirado) fazia-o a partir de imagens... de outros países. A polémica estalou este fim-de-semana com a denúncia do caso pela blogger filipina Sass Rogando Sasot no Facebook.

A agência publicitária responsável pelo vídeo lamentou entretanto o “lapso infeliz”, mas o Departamento de Turismo não perdoou a gafe, que correu o mundo. Expressando “indignação” e “extrema decepção” num comunicado de imprensa publicado esta segunda-feira, a entidade governamental responsável pela nova campanha turística nacional decidiu “proceder à rescisão contratual” com a DDB Philippines.

Crítica do novo mote e campanha turística, lançada a 27 de Junho pelo governo filipino com um orçamento de 49 milhões de pesos filipinos (cerca de 814 mil euros), a blogger Sass Rogando Sasot denunciou este sábado a utilização de imagens captadas noutros países num vídeo utilizado no lançamento da campanha.

No Facebook, Sass expôs, lado a lado, excertos do vídeo promocional e vídeos de bancos de imagens: um campo de arroz identificado como tendo sido captado em Ubud, Bali, na Indonésia; um pescador a lançar uma rede tradicional da Tailândia; a aterragem de um avião em Zurique, Suíça; ou um buggy veloz pelas dunas do Dubai, Emirados Árabes Unidos. A equipa de verificação de factos da AFP identificou ainda imagens aéreas que terão sido filmadas nas dunas de areia de Cumbuco, no noroeste do Brasil.

O vídeo foi entretanto retirado, e a agência de publicidade responsável, DDB Philippines, pediu desculpas este domingo “pelo aparente uso de imagens não originais / de bancos de imagens numa apresentação audiovisual no evento de lançamento da campanha 'Ama as Filipinas'”.

“Embora a utilização de vídeos de bancos de imagens em mood videos seja uma prática comum na indústria, o uso de filmagens estrangeiras foi um lapso infeliz da nossa agência”, afirmou a DDB em comunicado, acrescentando que a utilização destas imagens “numa campanha que promove as Filipinas é altamente inapropriada e contraditória dos objectivos” do Departamento de Turismo. De acordo com a nota de imprensa, não foram utilizados fundos públicos na produção do vídeo.

Depois de, no domingo, ter anunciado “uma investigação exaustiva para determinar a veracidade e reunir os factos sobre as alegações”, o Departamento de Turismo publicou esta segunda-feira um novo comunicado onde expressa “indignação” e “extrema decepção” com o caso e anuncia a “rescisão contratual” com a DDB.

Depois de anos a prometer que “É mais divertido nas Filipinas”, o governo local decidiu lançar uma nova campanha promocional para incentivar a retoma do turismo pós-pandemia, propondo a quem visita o mote “Ama as Filipinas”. De acordo com o The Guardian, cerca de 2,7 milhões de turistas visitaram o arquipélago no ano passado, uma quebra de 68% face ao ano pré-pandémico de 2019.