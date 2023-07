Verdelago: Algarve tem novo resort de luxo

Com abertura marcada para esta terça-feira, 4 de Julho, o Verdelago Resort é o novo empreendimento de luxo da região algarvia, situado a dois passos da praia Verde, no concelho de Castro Marim.

Este projecto, no qual estão incluídos um aldeamento turístico e um hotel de cinco estrelas, está a cargo da sociedade gestora de fundos Oxy Capital desde 2021. Apesar de a proposta inicial ter sido apresentada há mais de vinte anos pela empresa Verdelago - Sociedade Imobiliária S.A., só em 2020 é que o resort começou a ganhar forma.

“O Verdelago é verdadeiramente um projecto único e inovador no ramo da arquitectura, ambiente e sustentabilidade”, descreve Paulo Monteiro, director geral de desenvolvimento, em comunicado. Já depois de estar nas mãos dos novos proprietários, o projecto foi redesenhado sem o campo de golfe previsto inicialmente. Dos 86 hectares de terreno que pertencem ao Verdelago Resort, apenas 8,7% está destinado à construção.

A restante área está ocupada por zonas verdes: há um lago, um parque de recreio e lazer e uma reserva natural em frente ao mar. Além disso, o novo empreendimento é o “primeiro resort turístico no país” certificado pela Green Globe, empresa especializada em certificação para a operação sustentável e gestão de viagens e turismo.

Da primeira fase de construção resultaram 102 alojamentos turísticos, divididos em apartamentos de tipologia T1, T2 e T3, townhouses (moradias V2 e V3 com jardins privativos) e, ainda, as villas (moradias V4+1 com piscina, área exterior coberta e pool house).

Foto O acesso à praia é feito pelos passadiços DR

Para reserva, só os apartamentos e as townhouses é que estão disponíveis – foram vendidas 57 propriedades, que vão ser entregues aos proprietários nesta terça-feira. Os apartamentos T2 custam a partir de 760 euros por noite e as townhouses a partir de 840 euros.

Na mesma nota de imprensa, Paulo Monteiro refere que “as vendas imobiliárias são um sucesso desde o primeiro dia”, e que a procura tem sido intensiva com “dezenas de interessados em espera”.

A segunda fase de construção estará pronta no Verão de 2025. As futuras residências já estão em comercialização: são 83 apartamentos de tipologia T1, T2 e T3 com áreas privativas e terraços maioritariamente protegidos por pérgulas e, também, 26 townhouses V2 e V3, alguns com açoteia. O preço dos apartamentos varia entre 600 mil e 1 milhão e 650 mil euros, enquanto as townhouses podem custar entre 920 mil e 1 milhão e 300 mil euros.

Foto A primeira fase de construção arrancou em 2020, e conta com apartamentos, townhouses e villas DR

A cultura e as tradições gastronómicas algarvias são trazidas ao restaurante Salicórnia. Na carta, vão estar pratos como fritura de peixe e marisco do dia, lucioperca com cogumelos e espargos e, chambão de borrego. O responsável pela cozinha é o chef Marco Alban, que já passou pelo hotel Quinta do Lago e pelo resort Pine Cliffs, ambos no Algarve.

Dos serviços disponíveis, conta-se ainda um bar dentro do restaurante, um bar exterior e uma piscina comum.

Para as práticas desportivas, há campos de futebol e de futebol de praia, futevólei, padel, ténis e voleibol. Existe também uma pista de BMX/BTT, além de outros percursos para andar a pé ou de bicicleta.

Foto O Verdelago Resort abre as portas no dia 4 de Julho DR

Na mesma nota de imprensa, são revelados alguns planos futuros, nomeadamente uma horta de produtos locais e um picadeiro com cavalos dentro da propriedade.

Para o final do ano está prevista a construção do hotel de cinco estrelas, que vai ter 197 quartos. Num espaço de tempo previsto entre sete e dez anos, o Verdelago Resort vai ter 340 unidades residenciais turísticas.

Texto editado por Mara Gonçalves