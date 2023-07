Portugal entra a vencer no Europeu de Sub-19

A selecção portuguesa de Sub-19 estreou-se nesta segunda-feira no Campeonato da Europa, que está a ser disputado em Malta, com um triunfo, por 2-0, frente à Polónia. Na primeira jornada do Grupo A, a equipa nacional marcou cedo, por Gabriel Brás, e, na segunda parte, Hugo Félix fez o segundo golo português.

Não foi uma estreia exuberante, mas o mais importante foi alcançado. Privado de jogadores como João Neves, Diego Moreira, André Gomes, Chermiti, Essugo, João Muniz ou Mateus Fernandes, que não vão participar no Europeu, o seleccionador nacional Joaquim Milheiros colocou Portugal de início no Estádio Hibernians, em Paola, uma equipa desenhada num 4x3x3 que tinha como jogadores mais ofensivos Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro e Carlos Borges.

E o primeiro golo, marcado logo no quarto minuto, teve participação decisiva dos dois alas nacionais: Carlos Borges sofreu uma falta, Hugo Félix colocou com mestria no segundo poste e o central Gabriel Brás, de cabeça, fez o golo inaugural do Euro Sub-19.

A madrugadora vantagem portuguesa acabou por retirar qualidade ao jogo. Com os polacos formatados para entrarem em campo com uma postura cautelosa e com Portugal a não necessitar de correr riscos, os restantes 4o minutos tornaram-se enfadonhos e sem oportunidades de perigo para ambos os lados.

Ao intervalo, Joaquim Milheiros trocou o amarelado Yanis Rocha por um jogador de características semelhantes (Nuno Félix) e, tal como tinha acontecido no arranque do encontro, Portugal construiu uma boa oportunidade a abrir: Gustavo Sá cruzou tenso, mas ninguém surgiu na pequena área para desviar.

Mostrando menos prudência, Portugal exibia mais ambição ofensiva e vontade em resolver de vez a partida, e, num lance individual de Hugo Félix, acabou com as esperanças polacas: com o irmão João Félix a assistir na bancada, o jogador benfiquista fintou com o pé direito e, com o esquerdo, rematou cruzado. A bola embateu no poste e entrou na baliza defendida por Oliwier Zych, guarda-redes do Aston Villa.

Sem que a Polónia provocasse incómodos – o primeiro remate polaco enquadrado foi aos 81’ -, Portugal geriu depois com tranquilidade até final o ritmo e o esforço, já a pensar na próximo duelo: quinta-feira, às 17h00, frente à Itália.