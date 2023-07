Golos portugueses nas “Big 5”: o ano de Rafael Leão

Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias sagraram-se campeões na Premier League pelo Manchester City, mas os números de golos e assistências de portugueses foram esta época bem mais baixos do que na temporada passada na mais mediática das cinco grandes Ligas da Europa. Não foi um ano fácil para os finalizadores e a saída de cena de Cristiano Ronaldo e as dificuldades de André Silva e Diogo Jota contribuíram para um balanço bem mais discreto dos goleadores lusitanos: 139 golos nas Ligas da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália – menos 24 do que na época 2021/22. Feitas as contas, esta foi a época de Rafael Leão.

