Agência Espacial Europeia mostra primeiras imagens de satélite de detecção de raios

O detector de raios do satélite meteorológico Meteosat Third Generation Imager opera em órbita geoestacionária a 36 mil quilómetros da Terra.

A Agência Espacial Europeia (ESA) apresentou esta terça-feira a primeira sequência de imagens do detector de raios do satélite meteorológico Meteosat Third Generation Imager (MTG-I1), que pode alertar sobre fortes tempestades, ajudando a melhorar as previsões de mau tempo.

Fabricado pelo grupo italiano Leonardo e propriedade da ESA e da Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), é o primeiro instrumento do género na Europa capaz de detectar um simples clarão, tanto de dia como de noite. O satélite opera em órbita geoestacionária a uma altitude de 36 mil quilómetros de distância da Terra.

"Os raios dão uma indicação sólida de onde está a ocorrer o clima mais extremo. Onde a chuva está mais forte há sempre raios, por isso ajudará a rastrear e a prever as tempestades", disse Phil Evans, director-geral da Eumetsat, à imprensa. Acrescentou que "num mundo onde as alterações climáticas estão a agravar a intensidade dos fenómenos climáticos, instrumentos como este irão tornar-se cada vez mais importantes". Segundo Evans, nos últimos 40 anos aqueles fenómenos causaram na Europa prejuízos de 500 mil milhões de euros e a morte de até 250 mil pessoas.

A coordenadora do projecto na Leonardo, Guia Pastorini, precisou que o apelidado de "caçador de raios" tem quatro câmaras capazes de realizar mil imagens por segundo, que farão a cobertura da Europa, África, Médio Oriente e uma parte do sul da América. Algumas das sequência de imagens obtidas durante um minuto foram apresentadas esta terça-feira, mostrando os primeiros resultados do MTG-I1.

As imagens mostraram tempestades activas em diferentes pontos da Terra, permitindo ver, por exemplo, como no Sudoeste da Europa, sobretudo na Espanha mediterrânica, ocorrem mais raios à medida que o calor aumenta durante o dia. "Mostram a capacidade do instrumento de detectar com eficácia e precisão a actividade dos raios em toda a área de visualização das câmaras, que cobrem cerca de 84% do disco terrestre", assinalou Simonetta Cheli, directora dos Programas de Observação da Terra da ESA.

As imagens ajudarão os meteorologistas a fazer previsões mais precisas de tempestades severas, particularmente em regiões remotas e sobre o oceano, onde os recursos de detecção de raios são actualmente limitados. Tratados directamente a bordo do satélite, os dados serão fornecidos aos serviços meteorológicos de 30 Estados membros da Eumetsat, assim como a parceiros em África e outras regiões do mundo "com limitadas capacidades de observação terrestre dos raios".