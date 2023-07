Os príncipes que não vão ser nada

Atrás de nós há uma criança que diz "pa, pa, pa, pa" repetidamente, durante toda uma refeição. Estamos numa esplanada, num restaurante de praia, e com todo o barulho à volta, é possível abstrairmo-nos do "pa, pa, pa, pa" repetido e ritmado com um bater de mão na mesa. Viro-me para trás e observo, pai e mãe a conversar, de frente um para o outro e o menino sentado, como que sozinho, naquele "pa, pa, pa, pa", repetido que parece só incomodar a minha mesa.

Às tantas, também eu batuco na mesa, ao mesmo tempo que o menino e repito "pa, pa, pa, pa", sou de imediato repreendida pelo meu filho que, não só me abre os olhos mas também pousa a sua mão em cima da minha. Eu paro, mas atrás de mim, ninguém parou e os pais continuam a conversar.

Voltamos a reencontrá-los pouco depois, à espera que o menino saia de um daqueles carrinhos cujo combustível são as moedas. A mãe ainda lhe pede que saia porque pode haver outras crianças que queiram ali sentar-se. Ele vira-lhe a cara e ali fica, sentado, a brincar sozinho, enquanto os pais esperam por ele à torreira do sol, a uns bons cinco metros de distância, como que a persuadi-lo que os acompanhe.

Eu e o meu filho comentamos o poder que os miúdos têm sobre os pais, a indiferença com que aqueles progenitores em específico tratavam o filho e deixavam um menino tão pequeno, com uns quatro ou cinco anos, tomar decisões. Percebendo nós como a criança estava, por um lado perdida, por outro a testá-los e, ainda assim, sem uma resposta. Como seria mais tarde, quando aqueles pais quisessem ter mão nele?

No dia seguinte, voltámos a encontrar a mesma família. Desta vez a chegar à praia e a mãe informou o pai: "Ele quer ficar aqui." Observámos o sítio escolhido: junto aos caixotes coloridos da reciclagem, um local de passagem, sem privacidade. A mãe segue a criança e o pai vai atrás. Eu e o meu filho começamos a imaginar o diálogo do pai com a criança e vamos dizendo em catadupa: "Aqui está bem, filho? Gostas dos caixotes? E queres que o pai salte para a areia de pés ou de cabeça? Queres que faça o pino?"

Há muitos anos, em 2007, entrevistei o espanhol Javier Urra, psicólogo, pedagogo e autor do livro O Pequeno Ditador: da criança mimada ao adolescente agressivo, em que este chamava à atenção os adultos que agridem os pais porque foram criados como príncipes, a quem todas as vontades foram feitas. Crianças que não ouviram "nãos", a quem não foram definidas regras para cumprir.

Nove anos depois, voltei a reencontrar Javier Urra que, em entrevista disse: "Os pais têm medo de ser pais. Têm medo de dizer 'não', de enfrentar os filhos e de os castigar. Há pais que têm de ser adultos. Uma coisa é ser maior e outra é ser adulto."

Por vezes temos medo de sermos maus pais. Recentemente Isabel e Ana Stilwell reflectiam nas suas Birras de Mãe. "O problema não está nas exigências absurdas e omnipotentes [que os filhos fazem], a questão está no impacto que têm sobre nós. Podemos não lhes ceder aos caprichos, sem pestanejar duas vezes, mas fica sempre qualquer coisa a remoer cá dentro. Como se algures existisse uma mãe melhor do que aquela que nós somos, capaz de responder magicamente a todos os desejos e, mais importante ainda, de forma instantânea", escreveu Isabel Stilwell.

Por muito que amemos os nossos filhos, estes não podem ser pequenos príncipes na pior acepção da palavra, não podem ser ditadores e as nossas rotinas e as nossas casas devem mostrar-lhes isso mesmo, que são mais um elemento do agregado. A professora Elsa de Barros dá o exemplo do quarto da criança e da sala da família. Esta não deve ser invadida pela criança e os seus brinquedos, retirando espaço aos adultos. "A gestão do espaço da casa de forma equilibrada, delimitando os espaços de cada um e aqueles que são de todos, confere estrutura interna à criança e favorece o caminho em direção ao outro, levando-a a interiorizar que há um espaço que é seu, mas que nem todo o território lhe pertence – há um espaço que é dos outros e que tem de ser respeitado."

A psicóloga Vera Ramalho reflecte sobre a necessidade de vivermos uma parentalidade sem culpa, que não é o mesmo que nos demitirmos das nossas obrigações enquanto pais. "Alguns cuidados são necessários para que não se prejudique o crescimento saudável da criança nem a relação entre pais e filhos: consentir sem se demitir, vigiar sem constranger e mostrar à criança que as relações se constroem com base no afecto e no respeito mútuo."

Boa semana!