Max Verstappen cumpre na Áustria e supera Senna

Max Verstappen cumpriu este domingo o que se esperava do piloto da Red Bull, líder isolado do Mundial de Fórmula 1, conquistando a 42.ª vitória da carreira ao triunfar no Grande Prémio da Áustria, décima prova do campeonato (nona na prática após cancelamento do GP de Itália), o que lhe confere a entrada no top 5 dos pilotos com mais vitórias na história da competição, agora à frente de Ayrton Senna.

Como previsto, numa altura em que a Red Bull domina em absoluto a competição, o campeão do Mundo saiu da pole position para garantir nova vitória, a sétima de 2023 e quinta consecutiva, o que lhe permite ampliar a liderança no Mundial de pilotos, com 229 pontos (obteve também a volta mais rápida, com 1m07,012s), mais 81 do que o companheiro de equipa, Sergio Pérez, que recuperou de um 15.º lugar na grelha de partida para o último do pódio depois de uma batalha final com Carlos Sainz (Ferrari).

Para além do festival de penalizações (de cinco segundos) impostas aos pilotos (Hamilton foi o primeiro a dar o exemplo, com um carro que desesperou o inglês antes de Silverstone) por excederem os limites de pista, a corrida da Áustria, sem grande história, limitou-se a confirmar a superioridade dos Red Bull e o ressurgimento dos Ferrari (a última vitória foi obtida na Áustria), com Charles Leclerc a garantir o segundo pódio do ano, depois de Baku.

Depois da desilusão na sprint race de sábado o McLaren de Lando Norris conseguiu mesmo impor-se aos Aston Martin de Fernando Alonso e aos Mercedes de Hamilton e Russell, com Pierre Gasly (Alpine e Lance Stroll (Aston Martin) a fecharem a disputa pelos pontos, por esta ordem.