Federação Nacional dos Médicos admite greve durante Jornada da Juventude

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) vai manter a greve agendada para 5 e 6 de Julho e não exclui outra em Agosto, anunciou este sábado a presidente desta organização, acusando o Ministério da Saúde de estar a "tratar os médicos como bolachas".

"O Governo tem tratado os médicos do Serviço Nacional de Saúde, e sobretudo a saúde em Portugal, com enorme falta de respeito (...). Temos greve marcada para a semana e não excluímos a hipótese de fazer na primeira semana de Agosto", disse a principal dirigente da Fnam, Joana Bordalo e Sá.

Em conferência de imprensa no Porto, após um conselho nacional que durou mais de cinco horas, esta federação acusou o Ministério da Saúde de estar a tratar "os médicos como bolachas".

"Para a Fnam a valorização do trabalho médico tem de ser baseado no salário base e não em critérios de produtividade. Os médicos e as médicas não são como bolachas numa fábrica", disse a presidente.

Recorde-se que é precisamente na primeira semana de Agosto que vai decorrer em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, evento para o qual serão mobilizados meios de socorro extraordinários e que implicará o funcionamento de centros de saúde em horário alargado. Também está prevista a montagem de dispositivos de apoio médico específicos e extraordinários nos locais dos eventos principais, com capacidades desde a emergência médica à saúde pública, prevendo-se valências pré, inter e intra-hospitalares.

O Centro Hospitalar de Lisboa Central já avisou os médicos de que as férias marcadas para a primeira semana de Agosto, data em que se realiza em Loures a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), não podem ser consideradas garantidas. De acordo com uma circular interna enviada pela direcção do centro hospitalar, as férias já marcadas para este período encontram-se “condicionalmente” aprovadas e só serão confirmadas com 15 dias de antecedência.

Mesmo assim, Joana Bordalo e Sá entende que, a ir por diante, a paralisação não terá impacto no evento que trará o Papa Francisco a Portugal - quer por estarem garantidos os serviços mínimos, quer porque "os médicos serão mobilizados para a Jornada com base no voluntariado".

Com novas reuniões marcadas com o ministro da Saúde para 7 e 11 de Julho, a líder da Fnam ainda tem esperança numa aproximação de posições entre os médicos e a tutela que permita cancelar o protesto de Agosto. Uma valorização salarial que abranja todos os médicos sem excepção e a melhoria das condições de trabalho ao nível de horários, períodos de descanso e número de consultas dadas são as principais reivindicações desta estrutura sindical.

​O Sindicato Independente dos Médicos também já anunciou uma paralisação nacional para 25, 26 e 27 de Julho, bem como uma greve às horas extraordinárias nos centros de saúde e hospitais entre 24 de Julho e 22 de Agosto.