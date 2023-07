Política de ave agoirenta...

Não se pode avançar com confiança numa estratégia de retoma económica, quando os sinais que vêm de instituições tão determinantes como o Banco Central Europeu (BCE) não mostram apostar que essa seja a solução. É preciso confiança para dar aos cidadãos razões para um futuro mais desanuviado e isso só se parece conseguir de uma maneira: garantindo melhores rendimentos, tornando os salários mais atractivos, mais próximos do real valor e especificidade que o trabalho exige, a cada um, em capacidades inatas. Mas não! O BCE acha que esse não é o caminho e Christine Lagarde veio a Sintra chegar ao ponto de dizer que aumentar salários constitui fonte de inflação. Isso quererá dizer que, por exclusão de partes, estaria antes no corte de salários a única maneira de manter as finanças equilibradas. Onde é que já se ouviu isto? Tudo a favor da banca e das empresas, nada a favor dos trabalhadores.

Lagarde também veio anunciar maior pressão sobre as taxas de juro e que o próximo aumento a operar já em Julho poderá não ser o último. Maior quebra-cabeças daí resultante para as famílias a contas com aumentos infinitos do crédito à habitação, por muitos que sejam os apoios estatais. Como resultado, continuam a crescer os perigos para que diminua o número de famílias capazes de pagar as suas hipotecas e com os bancos a beneficiarem delas para os seus lucros em crescendo constante. É só isto que o BCE de Lagarde sabe vir comunicar? É o que de “inovador” consegue desencantar? Enfim, uma verdadeira política de ave agoirenta que os governos, para seu bem, só podem tudo fazer para evitar seguir.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Agir à Lagarde, ou gastar “à Lagardère”?

Mais um artigo de Carmo Afonso a mostrar toda a ileteracia económica da esquerda, desta vez alargada a uma franja de centro-direita, mais preocupada com a sua popularidade e nas eleições do que na realidade. Se a esquerda quer pôr mais dinheiro nos bolsos dos contribuintes, comece por baixar drasticamente os impostos, acabe com as políticas de subsídios a tudo o que mexe e refila, e aproveite a oportunidade dada pelo PRR para investir numa política de criação de riqueza e não de pobreza.

A inflação veio para ficar e tem de existir, e os juros têm de ser positivos. Números negativos não são normais e destorcem o mercado, iludindo governantes mais ignorantes.

António Lamas, Montijo

​Sobre "Inflação de "notas" e correlativos"

Num texto com o título acima referido, na secção Cartas ao Director, publicado ontem, do leitor José Batista d’Ascenção, diz-se que é preciso “tomar medidas legais e pedagógicas que (...) ponham cobro” a essa inflação. Há muita coisa a fazer, claro, mas uma, preventiva, é fazer funcionar nessa matéria a Inspecção-Geral da Educação e da Ciência, levando a que, no âmbito das suas competências, os inspectores visitem sistemática e regularmente as escolas — e, deste modo, possam “matar a serpente no ovo”. Mas, para isso, têm de existir inspectores da IGEC — eram cerca de 430 há pouco mais de 15 anos e hoje estão reduzidos a cerca de 150... E a inspecção salva o mundo? Só por si, não — mas ajuda a salvá-lo. Fui inspector da IGEC durante 30 anos e sei do que falo...

José Fernando Calçada, Paredes

A importância do tempo

Vivemos tempos em que o tempo é desvalorizado. Tudo é instantâneo, efémero e superficial. A própria palavra é banalizada, perdendo sentido e autoridade. O tempo não importa. Tudo é exposto numa voragem imediata, e sem fundamentação. O importante é a exposição, tudo comentar para parecer, sem o ser. Apesar da multiplicidade de dados e informação disponíveis, a overdose discursiva e emotiva ganha terreno. Mas na vertigem do imediato e instantâneo, a necessária reflexão e selecção passam para segundo plano. O tempo, sendo uma característica fundamental para o exercício da formação e aquisição de conhecimento, alicerces de toda a organização social e política da vida em sociedade, é cada vez mais subalternizado e secundarizado. O importante é dar respostas, dizer algo, nem que seja baseado em falsas certezas absolutas ou imersas num profundo vazio. Ter dúvidas, reflectir e usar o sentido crítico é quase proibido. Para isso é preciso tempo. Tempo para formar e informar. O resto é entretenimento inócuo e bafiento. Mas não se pode perder tempo. Tempo é caro e dá muito trabalho.

José Fernandes, Rio Tinto