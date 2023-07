Estamos em Roma? Não, isto é Nîmes e tem muito para mostrar

Chamam-lhe a "Roma francesa" e há boas razões para isso: "Em Nîmes, há, de facto, Roma por todos os lados", escreve o Sérgio C. Andrade, que por lá andou, com o Manuel Roberto, que a fotografou. Bastaria referir a Arena, que é um dos três principais emblemas romanos da cidade (com a Maison Carré e a Torre Magna), uma espécie de cópia do Coliseu de Roma, construída no final do século I e que é "o anfiteatro romano mais bem conservado do mundo", garante o turismo da cidade.

Cheira a Roma antiga por aqui, mas cheira também a Espanha, já que a Arena foi palco de corridas de touros que atraíram à terra aficionados deste espectáculo como Picasso e Jean Cocteau, Ava Gardner e Ernest Hemingway. Na cidade que tem os crocodilos como símbolo, são muitas as histórias de diferentes épocas que os dois repórteres descobriram e que aqui nos trazem, com um convite a visitar Nîmes, por entre gladiadores e street art.

