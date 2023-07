Como limpar o seu grelhador para uma temporada de cozinha ao ar livre

Quando foi a última vez que limpou o seu grelhador? Se não se lembra, agora é definitivamente a altura certa para o fazer. Comece com uma boa limpeza de cima a baixo no início do Verão. Depois, partindo do princípio que faz uma pequena manutenção após cada utilização, estará pronto para o resto da estação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt