Max Verstappen vence sprint race na Áustria

Dobradinha da Red Bull teve início quente, com Sergio Pérez a “encostar” o líder do campeonato às cordas.

Max Verstappen (Red Bull) venceu este sábado a sprint race do Grande Prémio da Áustria, a segunda da época, ampliando para 70 pontos a vantagem sobre o vice-líder do Mundial de Fórmula 1, Sergio Pérez, também da Red Bull, que cortou a meta 21,048 segundos depois do neerlandês, actual campeão do mundo.

Depois de um início atribulado em Spielberg​, com o piloto mexicano a enervar Verstappen - que chegou mesmo a ir à relva no despique pela liderança -, e do surpreendente segundo lugar que Nico Hulkenberg (Haas) manteve até começar a sentir o desgaste dos pneus intermédios, a sprint race voltou a animar quando a pista secou, motivando uma corrida às boxes que teve reflexos nos últimos lugares pontuáveis.

Apenas os dois Red Bull, Carlos Sainz (Ferrari) e os dois Aston Martin mantiveram os compostos iniciais para não comprometerem as respectivas posições. Atrás de Fernando Alonso, quinto classificado, surgiram Hulkenberg, Esteban Ocon (Alpine) e George Russell (Mercedes) nos pontos.

Pérez ultrapassou Verstappen na primeira curva, levando o neerlandês a efectuar manobra perigosa antes de prosseguir o duelo que provocou apreensão na Red Bull, com os pilotos a defenderem os respectivos pontos de vista na comunicação com a equipa e a explicarem-se no final.

Este domingo, às 14h, Verstappen partirá da pole position no Red Bull Ring, com os Ferrari de Leclerc e Sainz e o McLaren de Lando Norris a discutirem as primeiras posições no arranque. Sergio Pérez será apenas 15.º, depois de ter falhado a qualificação que determina os 10 primeiros da grelha.