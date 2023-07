Luís Castro passa a estar entre os treinadores mais bem pagos do mundo

Já vai em cinco o número de treinadores portugueses que vão estar na próxima edição da Saudi Pro League. Depois de Nuno Espírito Santo (Al-Itihad), Filipe Gouveia (Al-Hazem), Pedro Emanuel (Al-Khaleej) e Jorge Mendonça (Al-Okhdood), Luís Castro também vai para o milionário campeonato saudita, deixando o Botafogo e o Rio de Janeiro para ir treinar o Al-Nassr de Riade, equipa que tem Cristiano Ronaldo como grande “estrela”. Já é oficial a saída do clube carioca, que liderava o Brasileirão com 12 jornadas disputadas, ainda não é oficial a chegada à equipa de CR7, mas será uma questão de tempo até acontecer.

A imprensa brasileira fala de uma proposta irrecusável do Al-Nassr ao experiente técnico português e avança com números. O “Globo” diz que Castro irá ter um contrato de dois anos, com um salário de 5,5 milhões de euros limpos por época, um salário que, acrescenta o jornal brasileiro, o coloca como o 10.º técnico mais bem pago do mundo – sensivelmente o dobro do salário que auferia no Botafogo, com quem tinha contrato até Março de 2024, sendo que o clube carioca terá direito a uma indemnização, a rondar os dois milhões de euros.

Para já, a nota a oficializar a saída do técnico português e de toda a sua equipa do “Fogão” refere que foi Castro a comunicar “a sua decisão de aceitar a proposta de um clube do exterior”. Pouco depois, o clube carioca anunciou a contratação do antigo internacional brasileiro Cláudio Caçapa, que passou as últimas oito temporadas como adjunto no Lyon, para o lugar de treinador interino, revelando que está “no mercado” para um novo treinador. A escolha poderá recair noutro treinador português, Bruno Lage, que já foi associado a outros clubes brasileiros.

Será a segunda experiência de Castro no futebol do Golfo Pérsico, depois de ter estado em 2021-22 no Al-Duhail, do Qatar – venceu uma Emir Cup, saindo depois para o Botafogo, sendo substituído pelo argentino Hernán Crespo. Depois de uma primeira época na equipa que foi de Garrincha em que sofreu forte contestação dos adeptos, Castro ganhou a admiração dos mesmos com um espectacular arranque no Brasileirão 2023, com dez vitórias nas primeiras 12 jornadas, abrindo uma vantagem de sete pontos sobre o Palmeiras de Abel Ferreira.

O dinheiro terá sido, então, a principal motivação para Castro aceitar a proposta de ir treinar Cristiano Ronaldo e todos os outros craques que já chegaram e irão chegar ao Al-Nassr. Também segundo o “Globo”, o técnico português não se terá sentido valorizado pelo trabalho que tem feito nesta temporada, no sentido em que não houve qualquer proposta para prolongar o contrato. De acordo com o jornal, que falou com altas figuras do futebol do Botafogo, Castro teria ficado no clube se lhe tivessem oferecido mais um milhão de dólares por época, ainda assim um valor longe do que o Al-Nassr acabaria por lhe oferecer.

Mas há outros factores que terão pesado na decisão do português, que, no campeonato português foi técnico principal do FC Porto, Vitória de Guimarães e Rio Ave. Ele olha para o Al-Nassr como uma rampa de lançamento para outros desafios, nomeadamente, uma selecção. O “Globo” dá a entender que a proximidade com CR7 no clube saudita poderá ser um factor para que Castro seja considerado como seleccionador nacional num futuro a médio prazo – a selecção nacional está, para já, entregue a Roberto Martínez atá 2026.

Lugares em aberto

Com arranque marcado para 11 de Agosto, a Liga Saudita parece ainda estar longe de terminar a sua colecção de “cromos”. Só no que diz respeito a treinadores, ainda há quatro vagas em aberto e todos os dias se fala de técnicos como José Mourinho, Marco Silva, Massimiliano Allegri, Christophe Galtier (ex-PSG) ou Tite como alvos desses clubes sauditas.

E a lista de jogadores seduzidos pela liga saudita cresce de dia para dia. E já não são apenas as “estrelas” em final de contrato, como Cristiano Ronaldo Karim Benzema ou N’Golo Kanté. Jogadores como Rúben Neves, Mendy, Koulibaly ou Kanté já foram confirmados como reforços, e os próximos podem bem ser Saul Ñiguez, Thomas Partey, Robert Firmino, Eden Hazard, ou qualquer outro jogador de topo do futebol europeu. Já se percebeu que dinheiro não será problema.