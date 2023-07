Histórias do Tour: O massacre que roubou Poels

Antes da Volta a França, Tadej Pogacar disse que não precisa das mãos para pedalar, sugerindo que a lesão no pulso que o tirou da competição desde Abril não o limitará neste Tour. Mas o esloveno não é o único a crer que partes do corpo limitadas não são problema – há quem leve a premissa ao extremo, correndo com uma parte do corpo a menos. Wout Poels está no Tour sem os dois rins completos. Diz até que poderia correr só com um, se fosse necessário.

