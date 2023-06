Um belo vintage para um ano de pausa

As marcas de vinho do Porto da Sogevinus destacam-se, e muito justamente, pelos seus excelentes blends e os seus ainda mais notáveis Porto Colheita. Mas numa era em que as casas inglesas se empenham em produzir tawnies topo de gama e as marcas “portuguesas” se aventuram no campeonato britânico do vintage, é natural que a Kopke ou a Burmester entrem na disputa. Em anos não clássicos, como o de 2021, fazem-no através das suas quintas mais emblemáticas, a Quinta de S. Luiz, no Cima Corgo, e a Quinta de Arnozelo, no Douro Superior.

