Geoffrey Hinton, o padrinho da IA que agora a teme: “Ainda não consegue igualar-nos, mas está a aproximar-se”

Geoffrey Hinton, o cientista computacional que abandonou a Google por receios relacionados com os perigos da inteligência artificial (IA), deixou um novo alerta no painel que protagonizou esta quarta-feira no Collision, o evento tecnológico da Web Summit que está a decorrer em Toronto até quinta-feira: “Muitos departamentos de Defesa estão a fazer robôs de batalha” com recurso à inteligência artificial: “O que pode acontecer é usarem robôs de batalha e aí veremos quão horríveis podem ser”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt