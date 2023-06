SOS Racismo repudia insultos racistas a Mamadou Ba em Coimbra

A associação SOS Racismo manifestou esta sexta-feira "profunda indignação" pelos "insultos racistas e xenófobos" de que foi alvo o seu dirigente Mamadou Ba na quarta-feira, quando participou num evento promovido pelo Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade de Coimbra.

De acordo com o comunicado hoje divulgado pela SOS Racismo, Mamadou Ba "foi alvo de insultos degradantes nas imediações das instalações do CES, logo após sua participação na Escola de Verão intitulada Endangered Theories: Standing by Critical Race Theory in the Age of Ultra-Violence, na qual participaram estudantes, investigadores e artistas nacionais e internacionais.

"O SOS Racismo repudia veementemente esses actos de violência e discriminação, os quais não só atentam contra a dignidade de Mamadou Ba, mas também representam uma afronta a todos aqueles que lutam diariamente contra o racismo e a xenofobia", lê-se no comunicado.

Considerando "fundamental que a sociedade esteja unida no combate a todas as formas de discriminação, assegurando que espaços académicos e de debate sejam seguros para todos e todas", o SOS Racismo reafirma o seu "apoio incondicional a Mamadou Ba e a todos aqueles que enfrentam o racismo nas suas vidas quotidianas".

A organização reitera a "responsabilidade colectiva" na luta contra o racismo e a xenofobia.