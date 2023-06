Homem que terá agredido dezenas de mulheres em Lisboa fica em prisão preventiva

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta quinta-feira um homem de 29 anos pela prática de crimes de roubo qualificado, introdução em lugar vedado ao público e ofensa à integridade física. O arguido ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, informa aquela força de segurança em comunicado enviado às redacções na tarde desta sexta-feira. Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte oficial da PSP, trata-se do mesmo homem que terá agredido dezenas de mulheres em Lisboa, sobretudo nos transportes públicos.

"O ora detido demonstra inequívoca e ampla pegada criminal, tendo inclusive antecedentes criminais por crimes desta natureza", lê-se no comunicado. A mesma fonte da PSP revelou ao PÚBLICO que o sujeito estará acusado de cerca de 200 crimes. A detenção ocorreu através da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, na freguesia Avenidas Novas.

Os relatos nas redes sociais sobre o arguido multiplicaram-se ao longo das últimas semanas. E o caso chegou mesmo a merecer menção em crónicas de jornais como a de Maria João Marques, no PÚBLICO. O homem "agride compulsivamente e em série mulheres no metro e nos demais transportes públicos de Lisboa e Algés. Pontapés, chapadas, socos. Mulheres jovens e até grávidas. Por vezes, de seguida, assalta as mulheres que agride. Já perseguiu uma mulher numa garagem. Há já muitas queixas apresentadas pelas mulheres na PSP", escreveu a economista.

"Os polícias vinham a recolher informação de que um suspeito de forma desenfreada se vinha a dedicar à prática de crimes com violência afectando a tranquilidade pública e o sentimento de segurança", refere agora a PSP na nota às redacções.

Segundo aquela força de segurança, "foi detido o autor destes crimes através de mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido por autoridade judiciária, no momento em que se preparava para agredir novamente uma mulher, sendo surpreendido pelos polícias, que o impediram de tal agressão".

O indivíduo foi detido e libertado ainda no mês passado e, uma vez em liberdade, continuou as agressões a "várias pessoas", além de novos crimes de roubo.

"Com esta detenção, a PSP acredita ter sido possível estancar as agressões violentas cometidas por este indivíduo, serenando assim o alarme social gerado em torno dos crimes praticados pelo suspeito, já amplamente divulgados pela comunicação social", refere ainda o comunicado.