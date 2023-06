Catequistas do Patriarcado de Lisboa vão passar a entregar registo criminal

Os catequistas do Patriarcado de Lisboa vão passar a ter de apresentar registo criminal para poderem trabalhar com crianças e adolescentes. A medida começa a ser aplicada a partir de Setembro e a apresentação do documento será anual.

Segundo o Jornal de Notícias, a medida, que abrange cerca de seis mil catequistas que trabalham com 60 mil crianças e adolescentes católicos que vivem nas 18 vigararias da diocese, faz parte do programa de formação e prevenção de abusos que a Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis está a desenvolver com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Além dos catequistas, este protocolo prevê também formação e sensibilização para agentes pastorais, a formação de formadores e a formação de trabalhadores de instituições particulares de solidariedade social, de padres e diáconos.

Em declarações ao jornal, o padre Tiago Neto, director do sector da catequese no Patriarcado de Lisboa, disse que estas acções são “ponto sem retorno na aplicação de medidas de protecção e cuidado, de modo que as paróquias sejam lugares onde as crianças, os jovens, as famílias e os mais vulneráveis encontrem segurança e protecção”.

Ao PÚBLICO, o padre Tiago Neto adiantou que a medida vai “ser aplicada a partir de Setembro” e o registo criminal “terá de ser apresentado anualmente”.

O Jornal de Notícias refere que outras dioceses admitem adoptar o mesmo procedimento – apresentação anual do registo criminal de quem trabalha com crianças e jovens – e que este é seguido há mais de dez anos pelo Corpo Nacional de Escutas, com o presidente da direcção nacional, Ivo Faria, a explicar que a medida está enquadrada na Lei n.º 113/2009.

Esta legislação, que estabelece medidas de protecção de menores contra a exploração e o abuso sexual, foi reforçada em 2015 com a obrigatoriedade de todos os anos os profissionais que trabalham com crianças terem de apresentar esse certificado. A regra aplica-se a trabalhadores do Estado ou do sector privado e também a voluntários.

Questionado sobre o porquê do normativo não ser aplicado antes e se havia verificação das pessoas que trabalham com menores, o padre Tiago Neto explicou ao PÚBLICO que houve “sempre” nas comunidades uma “avaliação da idoneidade das pessoas que desempenham funções com menores”, que estão a cargo dos coordenadores. Mas “nunca foi um processo validado do ponto de vista jurídico”.

“Aproveitou-se esta ocasião da promoção de um programa de formação para aplicar a norma. Não sei por que nunca foi aplicada”, disse o director do sector da catequese, que acrescentou que “todas as comunidades [do Patriarcado de Lisboa] vão cumprir esta normativa”.