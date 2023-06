A utilidade de ver o que se passa na Rússia com olhos ocidentais

Robert D. Kaplan é um veterano do jornalismo americano em lugares espinhosos, que conheceu, relatou e se meteu em trabalhos nos piores regimes do planeta. De todos esses regimes, nenhum lhe pareceu mais aterrador do que o de Saddam Hussein, no Iraque, com os seus múltiplos serviços de inteligência, a escala industrial do sistema de tortura e a sujeição absoluta de toda a vida ao arbítrio do ditador. Em 1986, Saddam confiscou-lhe o passaporte, obrigando-o a refugiar-se junto das milícias curdas aquarteladas no Norte do país.

