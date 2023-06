Os juros e a nossa dívida pública

Vai entre nós uma grande azáfama comentarista por causa da constante subida das taxas de juro que contam, ou seja, as taxas directoras. Apesar de o governador do Banco de Portugal andar há uns tempos a prever que as taxas directoras vão baixar, elas têm evoluído em sentido oposto. Será que estamos perto daquele número preconizado pelo então ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, que quando os juros começaram a rondar os 8% pediu ajuda ao BCE e FMI? Temo-nos vangloriado de que o peso da dívida no produto tem baixado (pouco), esquecendo que o que verdadeiramente conta é o seu valor, que não pára de crescer. É bom de ver que, para muitos, especialmente políticos e comentadores da área governamental, as suas preocupações são mais pelos efeitos negativos que estas subidas causam nas contas públicas e menos nos efeitos que causarão nos particulares e empresas. Enquanto o valor da dívida não baixar, estaremos sempre à mercê dos mercados.

Artur Rodrigues, Porto

A presidente do BCE em Sintra

Em Sintra, a presidente do BCE quase fazia esquecer os aumentos das taxas de juro aplicadas até hoje não fosse ter fechado com chave de ouro o ramalhete que nada está tão mau que não possa piorar! É, talvez, aquela táctica de bater com mais força num sítio que ainda não tenha sido sovado para fazer esquecer a dor preexistente… É claro que contava com dois fortíssimos opinadores nacionais que lhe disseram em tom, eventualmente, fortíssimo também: (Marcelo) recomendava “grande” ponderação ao BCE e (António Nogueira Leite) adoçava a violência e o despudor com uma aplacação: “Lagarde pode estar em Sintra, mas é presidente do BCE, e não está a falar só para a Portugal.”

O resto é silêncio, assobio prò lado, guerra da Ucrânia, Prigozhin, a romaria de São Pedro d’Afurada e a silly season e… viva o bolo de arroz, como brilhantemente escreve Miguel Esteves Cardoso no PÚBLICO de 28 de Junho, em que nada mais parece agitar a espuma dos nossos dias.

Não sei se os opinadores em apreço se apercebem de que nem todos somos destituídos e de que há até alguns que gravarão aqueles seus alvitres no Borda d’Água dos amanhãs que (não) cantam e que irão reter apenas a perplexidade do que leram e ouviram neste ocaso de mais um Fórum do BCE, desta vez feito na porta dos fundos da Europa. Até quando vamos comer e calar a ingerência esmagadora?

Maria da Conceição Mendes, Canidelo

Inflação de “notas” e correlativos

Qualquer análise das classificações dos alunos do ensino secundário, público e privado, particularmente nas disciplinas sem exame, faz ressaltar tamanha abundância de 19 e 20 que deveria fazer soar os alarmes da decência e da prudência. As razões são múltiplas, facílimas de evidenciar, mas difíceis de assumir e, sobretudo, de resolver.

Os negócios relacionados com o ensino, que os famosos rankings estimulam, da atracção de alunos à venda de explicações (sempre justas se são boas, digo eu, que nunca cobrei nada por nenhuma), encerram os factores principais. Mas não só. Como escasseiam horas para professores, alguns cedem à tentação das boas “notas”, particularmente nas disciplinas opcionais sem exame, como chamariz de alunos para as suas disciplinas e factor de preenchimento dos seus horários. Assim, não são poucos os alunos que fazem opções a pensar em médias em detrimento de conteúdos disciplinares.

No meio disto, muitos pais abrem os cordões à bolsa e/ou apertam o cinto e pressionam os professores, directa ou indirectamente, para atribuírem classificações altas. E os próprios alunos o fazem, não raro sem qualquer pudor. Descendentes e progenitores também ameaçam com reclamações, que sempre se traduzem em castigo burocrático para os docentes, mesmo que falhem o objectivo principal. Outro efeito colateral é o recurso aos copianços, que os meios tecnológicos tornaram quase impossíveis de combater. E que alunos e muitos pais passaram a considerar não uma fraude, mas um “direito”.

É preciso assumir o descalabro, e tomar medidas legais e pedagógicas que lhe ponham cobro.

José Batista d’Ascenção, Frossos