A grande aventura de Harrison Ford. E os livros de Anabela Mota Ribeiro e da XYZ

Neste Ípsilon há um arqueólogo de que o cinema e o imaginário colectivo não se vão esquecer, a caturra lisboeta que mais fotografias viu na vida e uma banda cujos bailes tinham fama de curar maleitas.

Comecemos pelo primeiro. Com o novo (o último, anuncia-se) Indiana Jones nas salas, Luís Miguel Oliveira faz um retrato de Harrison Ford, "um clássico de Hollywood, alguém que envelhece à nossa frente como um amigo da família". Ford é Indiana Jones desde a estreia da saga em 1981. Os Salteadores da Arca Perdida inseriu-se na vaga dos primeiros blockbusters. Falar de "Indy" e de Ford é falar do cinema e da cultura popular dos últimos 40 anos.

Indiana Jones enquadra-se na categoria dos "filmes eternos", mas é possível reencontrar a inocência perdida?

"O livro tem uma dimensão política, feminista, que tem que ver com uma raiva que cresceu em mim com a doença e o fim do meu corpo fértil", diz Anabela Mota Ribeiro sobre o seu primeiro romance. Autobiográfico, inspirado por escritoras como Annie Ernaux, O Quarto do Bebé é motivo para uma entrevista de Isabel Lucas sobre as fronteiras porosas da autobiografia e da ficção.

São de outra estirpe os livros da XYZ, editora de fotografia que tem dado que falar no pequeno grande nicho dos foto-livros. Sérgio B. Gomes visitou A Ilha, a sede da editora-livraria, em Lisboa, e encontrou dois dos fundadores da XYZ e Gerês, caturra cinzenta-amarelada, talvez "o pássaro que mais fotografias viu na vida". No catálogo da XYZ, do qual seleccionamos "cinco magníficos", há um livro de 12 páginas e muita coragem editorial.

Gonçalo Frota foi à cidade da Praia falar com os Bulimundo, instituição cabo-verdiana que esta sexta-feira actua no B.Leza, em Lisboa, e sábado no Med, em Loulé. Nos anos 1980, levaram o funaná no campo para a cidade. Encontraram alguma resistência – a música era muito rápida, queixava-se o povo –, mas acabaram por triunfar. "Se estás com problemas de saúde, vai ao baile do Bulimundo porque ali tu te curas", dizia-se, conta-nos o baixista Silva. Nos últimos anos, com o aumento do interesse pela música africana, voltaram aos palcos e encontraram velhos e novos fãs.

Neste Ípsilon, temos também uma entrevista à filósofa Déborah Danowski e ao antropólogo Eduardo Viveiros de Castro a propósito de Há Mundo Por Vir?, livro em que agarram no fim do mundo – e nas suas representações na arte – para pensarem um presente ditado pela crise climática. Em breve, a conversa estará publicada no Ípsilon e no Azul, o site do PÚBLICO dedicado ao ambiente.

O rock dos Deerhoof, o jazz insubmisso de Cécile McLorin Salvant, os retratos de Albrecht Dürer que podemos ver este Verão no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e os filmes A Tempo Inteiro e Légua são outras das recomendações que encontra nesta edição.

Boas leituras.

