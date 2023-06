Tempo para as "outras" selecções e um sorteio esperado

Campeonatos parados, tempo de férias para (a maioria) dos futebolistas, mas já há quem esteja no aquecimento e para a próxima semana os principais clubes nacionais regressam ao trabalho – alguns até já regressaram, como foi o caso do Sp. Braga, nesta sexta-feira.

Enquanto isso, na quarta-feira, começa a vislumbrar-se a próxima temporada, com a Liga de clubes a realizar o sorteio do calendário da I e II Ligas que deverá ter as habituais condicionantes. A primeira jornada das duas competições está agendada para o dia 13 de Agosto.

Mas enquanto as competições de clubes não se iniciam, o tempo é para as selecções, em especial as selecções mais jovens. E este domingo (17h de Lisboa), Portugal volta a entrar em acção no Europeu sub-21. Os portugueses tiveram um apuramento muito sofrido para os quartos-de-final da prova (competição que, aliás, nunca venceram), só assegurado no último minuto dos 90 do encontro contra a Bélgica. Agora, vão defrontar a Inglaterra e quem vencer segue para as meias-finais. Se for Portugal, o próximo jogo será quarta-feira, frente à Geórgia ou a Israel.

Outra das selecções jovens portuguesas em competição é a de sub-19 que, na segunda-feira, inicia a sua participação no Europeu da categoria, frente à Polónia. A partida começa às 17h. No segundo jogo da fase de grupos será a Itália o adversário, quinta-feira, também às 17h.

Já o futebol feminino prepara a sua participação inédita no Mundial e, este sábado (15h15), a selecção nacional defronta a Inglaterra em jogo particular.

À margem do futebol, destaque para o começo da Volta a França em bicicleta. A partir deste sábado e ao longo de três semanas, disputa-se a mais importante prova velocipédica internacional. No pelotão do Tour deste ano estarão três portugueses (Rui Costa, Rúben Guerreiro e Nélson Oliveira).

Na segunda-feira, é o ténis que vê iniciar-se o terceiro torneio do Grand Slam. Wimbledon terá os olhos postos, principalmente, no que Novak Djokovic e Carlos Alcaraz farão. No quadro principal, Nuno Borges é o único representante português. Já na variante de pares, para além de Nuno Borges, que jogará ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, estará ainda Francisco Cabral, que fará dupla com o brasileiro Rafael Matos.

Nos motores, este fim-de-semana, oferece o Grande Prémio de F1 da Áustria. Para já, o neerlandês Max Verstappen confirmou o seu favoritismo e sairá da pole position pela quinta corrida consecutiva.

Por fim, nota para o encerramento, no domingo, dos Jogos Europeus, competição em que Portugal somou, até ao momento, três medalhas de ouro, sete de prata e três de bronze, sendo o 18.º classificado no medalheiro.

