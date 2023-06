Supremo dos EUA fragiliza direitos de casais gay e trava perdão de dívidas de estudantes

Maioria de juízes conservadores encerra ano judicial com três decisões muito criticadas nos sectores progressistas. Na quinta-feira, o tribunal restringiu a discriminação positiva no acesso ao ensino.

Um dia depois de ter restringido as políticas de discriminação positiva no acesso às universidades norte-americanas, numa decisão que suscitou fortes críticas da Casa Branca e de organizações de defesa dos direitos civis, a maioria de juízes conservadores no Supremo Tribunal dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira, mais duas decisões que vão ao encontro de argumentos defendidos pelos sectores mais à direita no país.

Oito anos depois de uma decisão histórica que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos EUA, o Supremo Tribunal — reconfigurado nos últimos anos com três juízes nomeados pelo ex-Presidente Donald Trump — decidiu agora que o estado do Colorado não pode obrigar uma webdesigner, através de uma lei anti-discriminação, a criar um site para o casamento de um casal gay.

Em causa estava uma queixa de Lorie Smith, uma pequena empresária do Colorado que pretendia abrir uma empresa de serviços para casamentos, incluindo a criação de sites. Segundo a queixa, que chegou ao Supremo Tribunal depois de ter sido negada pelos tribunais inferiores, Smith não chegou a abrir a actividade, por receio de ser multada e obrigada a encerrar a sua loja com baae numa lei anti-discriminação do Colorado.

Segundo essa lei, a empresária não podia recusar-se a prestar serviços a um casal gay por motivos religiosos, a partir do momento em que abrisse a sua loja ao público; e também não podia expor um aviso

os estados norte-americanos não podem obrigar um comerciante com loja aberta ao público a prestar os seus serviços a um casal gay, se isso for contra as suas crenças religiosas.

Pouco depois, na segunda decisão importante anunciada no último dia do ano judicial, os juízes travaram um perdão parcial das dívidas com empréstimos para o acesso ao ensino superior, um plano da Administração Biden que iria beneficiar mais de 40 milhões de norte-americanos.