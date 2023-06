Conselho Europeu prolonga debate sobre migrações com finca-pé da Polónia e Hungria

Depois de uma noite menos bem dormida do que esperavam, os chefes de Estado e governo da União Europeia retomaram, esta sexta-feira, a reunião do Conselho Europeu ainda com uma réstia de esperança de conseguir “salvar” os dois parágrafos de conclusões relativas à gestão das migrações, que foram bloqueadas pela Polónia e a Hungria.

O sucesso da missão não está garantido: à entrada, o primeiro-ministro polaco deu conta de estar disposto a arrastar os pés, pelo que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, poderá ser forçado a admitir derrota, fazendo simplesmente cair os dois parágrafos da polémica do projecto de conclusões da cimeira (e assinando uma declaração em nome próprio para registar que o assunto foi discutido pelos líderes).

“Não aprovamos estas conclusões”, confirmou Mateusz Morawiecki, garantindo que o seu Governo não está disponível para aprovar o texto proposto, que como insiste, vai contra o espírito de anteriores conclusões do Conselho Europeu, de 2016 e 2018, sobre as questões migratórias. “A nossa posição é que essas conclusões continuam a ser válidas”, reforçou.

O que a Polónia, e também a Hungria, contestam, não é a substância dos parágrafos negociados antes da reunião do Conselho Europeu, que manifestam o “profundo pesar” dos Estados-membros “pela terrível perda de vidas em resultado da recente tragédia no Mediterrâneo”, o seu empenho em desmantelar as redes de tráfico de migrantes e “combater as causas profundas da migração irregular”, e reafirmam o compromisso dos 27 em trabalhar numa “resposta europeia” para lidar com os “aspectos externos da migração e os respectivos mecanismos de financiamento”.

Os dois países opõem-se a uma proposta da Comissão Europeia, no âmbito do novo Pacto para as Migrações e Asilo, que prevê um mecanismo de solidariedade obrigatória para o acolhimento de refugiados pelos Estados-membros, que serão chamados a pagar pelo realojamento dos candidatos a asilo que não aceitarem no país.

“A Polónia não concorda com o acolhimento obrigatório. Para nós, as conclusões que diziam que a recolocação era voluntária continuam válidas. Mas alguns Estados-membros querem agora afastar-se dessa decisão e aprovar uma mudança radical de política”, atacou Morawiecki — que ameaçou convocar um referendo no seu país “para perguntar se as pessoas querem viver num país seguro, sem os riscos de novas vagas de imigração ilegal”.

Por “mudança radical”, o polaco refere-se à posição política aprovada pelos Estados-membros do Conselho da União Europeia, numa votação por maioria qualificada, para o arranque das negociações com o Parlamento Europeu para a aprovação do regulamento da “solidariedade obrigatória”.

Mas como explicou o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, a União Europeia tem “procedimentos” para tomar decisões, e também “tratados” que determinam o seu funcionamento. “O problema aqui é que a Polónia e a Hungria não respeitam os tratados”, criticou, lembrando que “a maioria qualificada é um facto” e que os líderes do Conselho Europeu “não vão voltar atrás relativamente a decisões que foram votadas”.

“Eu também podia fazer uma lista das decisões que não me agradaram nos últimos dez anos”, observou o líder luxemburguês, repetindo que “os procedimentos têm que ser respeitados” e que “a violação dos tratados é inaceitável”. “A Polónia e a Hungria não querem discutir a questão das migrações, simplesmente não concordam com a decisão que foi tomada”, notou.

“Temos de seguir em frente”, concordou a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas. “Nada disto está relacionado com os acordos de hoje. Numa democracia, podemos naturalmente duvidar dos compromissos assumidos no passado, mas também devemos compreender que podemos não conseguir tudo o que queremos”, referiu.

Numa tentativa de se posicionar como um pêndulo nesta balança, o primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, admitiu que “o debate sobre as migrações se encontra numa situação muito difícil”, e disse esperar que “a Hungria e a Polónia mudem as suas posições, pois não seria positivo deixar este tema fora das conclusões”.

“A maioria dos Estados-membros considera que a actual abordagem da UE em matéria de migração está no caminho certo, com as mudanças nas políticas de retornos, a protecção das fronteiras externas, o reforço da cooperação com países terceiros e a prevenção da migração nos países de origem”, assinalou.