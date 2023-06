Edição de Verão da Singular, grátis com o PÚBLICO de 8 de Julho

No dia 8 de Julho, o PÚBLICO chega às bancas com mais uma edição da Singular, uma revista que convida à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes.

Dos corações de filigrana, diz-se que são “ouro de Viana”. No entanto, atira Manuel Sousa, director do Museu do Ouro, “É como o vinho do Porto”. Manuel é descendente de ourives e abriu, na antiga oficina da família, um museu dedicado ao ofício de várias gerações de Sousas. “A cidade do Porto nunca o produziu, mas é a grande montra”, admite, para estabelecer o paralelismo com Póvoa de Lanhoso, que, junto com Gondomar, é o grande centro de produção do tal “ouro de Viana”.

Conhecer Póvoa de Lanhoso exige conhecer esta tradição artesanal, mas nem só o ouro reluz neste pequeno território entre o Cávado e o Ave. Brilha também a hospitalidade do senhor (“senhor” tanto no sentido substantivo como no adjectivo) Victor Peixoto e do seu templo dedicado ao bacalhau – escreve a jornalista Maria José Santana, “Se há casas que mereciam reconhecimento como restaurantes de interesse público, O Victor faz sem dúvida parte desse lote”.

Reluzem também as águas do Cávado, na convidativa praia de Verim, bem como o lustroso palacete da Quinta Villa Beatriz, a par com os vinhos que ali se produz. E também os vinhos do Solar da Pena (já em terras de Braga) que promete para breve um hotel de charme – e que, para já, tem na Quinta das Areias uma casa de campo cheia de confortos contemporâneos, acabada de estrear.

Com o Sol a brilhar mais forte, é tempo de pensar também em esplanadas e petiscadas – e o sommelier Manuel Moreira ajuda a escolher o vinho certo para cada pratinho. É tempo de pensar em restaurantes com vista para o mar, com o jornalista de comida e vinhos António Mendes Nunes a apontar quatro moradas bem situadas entre Caminha e Matosinhos. E é tempo de vinhos rosados, uma categoria que tem vindo a crescer, e, garante o crítico José Augusto Moreira, “entre os rosés da região são cada vez em maior número os vinhos sérios e sedutores, com elegância, frescura, equilíbrio e tensão”. Já merecíamos um Verão assim.

A revista Singular é publicada, desde 2021, com o propósito fundador de incitar à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes. As suas 36 páginas são férteis em pistas, pretextos e outros pontos de partida para conhecer o território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.

A edição de Verão é distribuída gratuitamente com o PÚBLICO de 8 de Julho. A Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Verão não chega às bancas, aqui (e aqui) está a de Primavera, para abrir o apetite.