Sexta na TV: de Os Fabelmans de Spielberg aos soldados de Ferentari

CINEMA

Mr. e Mrs. Smith

Hollywood, 17h30

John (Brad Pitt) e Jane Smith (Angelina Jolie) são casados. O seu casamento já teve dias melhores e agora tornou-se num grande aborrecimento. Mas os dois escondem um segredo: são ambos assassinos profissionais, que trabalham para organizações concorrentes. O casamento volta a aquecer quando eles descobrem que ambos foram contratados e que a sua próxima missão é eliminarem-se um ao outro. Realizado por Doug Liman (No Limite do Amanhã, Barry Seal: Traficante Americano).

Os Fabelmans

TVCine Top, 21h30

Realizado por Steven Spielberg, segundo um argumento seu e de Tony Kushner, este filme tem um cunho autobiográfico, inspirando-se na vida do próprio realizador, e sendo dedicado aos seus pais. Estamos, claro, nos EUA, no início da década de 1950, quando Sammy Fabelman começa a usar uma câmara de 8mm para filmar tudo o que acontece à sua volta. O modo como absorve a realidade através das lentes da sua câmara, assim como a sensibilidade que demonstra na montagem dos filmes que faz por casa, demonstram o seu talento mas também a sua distância em relação aos acontecimentos mais emotivos da sua vida — como o divórcio dos pais. Com Gabriel LaBelle no papel de Sammy, o elenco conta ainda com Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch. The Fabelmans teve cinco nomeações para os Globos de Ouro – arrecadando os de melhor filme dramático e realizador – e sete para os Óscares.

Soldados, Uma História de Ferentari

RTP2, 22h51

Estamos em Bucareste, naquele que é visto como o bairro mais marginalizado da capital romena. Adi tem 40 anos e mudou-se para Ferentari depois de um desgosto amoroso. Agora, concentra-se no seu trabalho antropológico, um estudo sobre a música popular da comunidade cigana, manele. Quando conhece Alberto, os dois iniciam um romance que será tanto frágil como perigoso.

Os Oito Odiados

AXN Movies, 23h35

Wyoming (EUA), alguns anos após a Guerra Civil Americana. Oito estranhos são forçados a abrigar-se de uma tempestade de neve numa estalagem nas montanhas. Aos poucos, começam a descobrir os segredos uns dos outros e o confronto é inevitável. Quentin Tarantino assina este western sangrento, com interpretações de Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Channing Tatum, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern.

SÉRIE

Jack Ryan

Prime Video, streaming

Estreia da quarta temporada da série da Amazon baseada na personagem criada por Tom Clancy. Tudo começa quando uma equipa assassina o Presidente Udon e não se consegue provar a interferência da agência CIA. Vemos agora Jack Ryan (John Krasinski) como o novo director adjunto da CIA, e o seu papel é descobrir a corrupção interna — que vai bem mais longe do que apenas a agência de inteligência civil americana. Para isso, terá de deslindar uma série de operações secretas que parecem ter sido encobertas e que têm o poder de colocar os Estados Unidos numa posição vulnerável. Domingo “Ding” Chavez (Michael Peña) será uma peça fundamental nesta aventura.

DOCUMENTÁRIOS

Espaços Incríveis de George Clarke

RTP2, 20h35

Estreia desta série documental de sete episódios que visita, com o arquiteto George Clarke, as maneiras mais inventivas como diversas pessoas, entre a excentricidade e o engenho, fizeram uso de espaços pequenos domésticos: desde conhecer microconstruções a ver como é possível maximizar cada centímetro de uma casa ou de um jardim. Tudo serve de inspiração a Clarke que compra uma caravana para a transformar, um desafio que faz a si próprio, de construir um espaço pequeno mas extraordinário.

Casa Velha

TVCine Edition, 22h

Casa Velha é o documentário que encerra a programação especial da TVCine Edition sobre Documentários em Português, que tem decorrido nas sextas-feiras do mês de Junho. Neste filme de César Pedro, viajamos até Nampula, no norte de Moçambique, para descobrir uma associação de artistas com mais de 25 anos. Mergulhamos nesta comunidade e acompanhamos os ensaios, as viagens e os espectáculos que vão dando ao longo de um ano.