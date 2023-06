Morreu Alan Arkin, um dos maiores actores cómicos norte-americanos

Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Alan Arkin foi uma presença frequente e bem-vinda em ecrãs, quer de cinema ou televisão. Antes disso, tinha passado pelos palcos, tanto como membro da banda folk The Tarriers, com quem apareceu brevemente num filme de 1957, e da trupe de comédia de improviso Second City quanto como actor de teatro, tendo ganhado um Tony. Foi sobretudo actor cómico, um dos maiores actores cómicos americanos do século XX e XXI, mas também teve vários papéis dramáticos. Ganhou um Óscar de Melhor Actor Secundário em 2007, graças a Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos​, de Jonathan Dayton e Valerie Faris. Além de actor e músico, foi também argumentista, realizador e encenador. Morreu esta quinta-feira, aos 89 anos, na sua casa na Califórnia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt