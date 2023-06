OMS vai declarar o adoçante artificial aspartame como possivelmente cancerígeno

Um dos adoçantes artificiais mais utilizados do mundo vai ser declarado como possível agente cancerígeno no próximo mês por um importante organismo de saúde mundial, segundo duas fontes com conhecimento do processo.

O aspartame, utilizado em produtos como os refrigerantes sem açúcar da Coca-Cola, as pastilhas elásticas Extra da Mars e algumas bebidas da Snapple, será listado em Julho como “possivelmente cancerígeno para os seres humanos”, pela primeira vez, pela Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC), da Organização Mundial de Saúde (OMS), que afirmou ter avaliado 1300 estudos na sua revisão. A decisão da IARC foi finalizada no início deste mês, após uma reunião com peritos externos.

O comité da OMS para os aditivos alimentares (JECFA, na sigla em inglês) está também a analisar a utilização do aspartame. A sua reunião teve início no final de Junho e o comité deverá anunciar as suas conclusões no mesmo dia em que a IARC tornar pública a sua decisão, a 14 de Julho.

Desde 1981, o JECFA tem afirmado que o consumo de aspartame é seguro dentro dos limites diários aceites. Por exemplo, um adulto com 60 kg teria de beber entre 12 a 36 latas de refrigerante sem açúcar — dependendo da quantidade de aspartame na bebida — todos os dias para estar em risco. Este ponto de vista foi amplamente partilhado pelas entidades reguladoras nacionais, incluindo nos Estados Unidos e na Europa.

Um porta-voz da IARC afirmou que as conclusões de ambos os comités são confidenciais até Julho, mas acrescentou que são “complementares”, com a conclusão da IARC a representar “o primeiro passo fundamental para compreender a carcinogenicidade”. O JECFA, por sua vez, "efectua uma avaliação dos riscos que determina a probabilidade de ocorrência de um tipo específico de dano (por exemplo, cancro) em determinadas condições e níveis de exposição”.

No entanto, a indústria e os reguladores temem que a realização de ambos os processos ao mesmo tempo possa ser confusa, de acordo com cartas dos reguladores dos EUA e do Japão analisadas pela Reuters.

“Pedimos a ambos os organismos que coordenem os seus esforços na revisão do aspartame para evitar qualquer confusão ou preocupação entre o público”, escreveu Nozomi Tomita, uma funcionária do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, numa carta datada de 27 de Março e endereçada à directora-geral adjunta da OMS, Zsuzsanna Jakab.

A carta pedia também que as conclusões de ambos os organismos fossem divulgadas no mesmo dia, como irá acontecer. A comitiva japonesa em Genebra, onde está sediada a OMS, não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

As decisões da IARC podem ter um enorme impacto. Em 2015, o comité desta agência concluiu que o glifosato é “provavelmente cancerígeno” e, anos mais tarde, mesmo com a contestação de outros organismos (como a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar), as empresas continuaram a sentir os efeitos da decisão. Em 2021, a Bayer, empresa alemã, perdeu o seu terceiro recurso contra as sentenças dos tribunais norte-americanos que concediam indemnizações a clientes que atribuíam os seus cancros à utilização dos seus herbicidas à base de glifosato.

As decisões da IARC também têm sido criticadas pelo facto de provocarem alarme desnecessário em relação a substâncias ou situações difíceis de evitar. Anteriormente, o trabalho nocturno e o consumo de carne vermelha foram classificados como “provavelmente cancerígenos” e a utilização de telemóveis como “possivelmente cancerígenos”, à semelhança do aspartame.

“A IARC não é um organismo de segurança alimentar e a sua análise do aspartame não é cientificamente exaustiva e baseia-se fortemente em investigação amplamente desacreditada”, afirmou Frances Hunt-Wood, secretária-geral da Associação Internacional de Adoçantes (ISA). O organismo, cujos membros incluem a Mars Wrigley, uma empresa que pertence à Coca-Cola e a Cargill, afirmou ter “sérias preocupações com a revisão da IARC, que pode induzir os consumidores em erro”.

A directora executiva do Conselho Internacional das Associações de Bebidas, Kate Loatman, afirmou que as autoridades de saúde pública deveriam estar “profundamente preocupadas” com a “fuga de informação” e alertou para o facto de que tal “poderia induzir desnecessariamente os consumidores a consumir mais açúcar, em vez de escolherem opções seguras sem ou com baixo teor de açúcar”.

Aspartame, um adoçante estudado há anos

O aspartame tem sido amplamente estudado há anos. No ano passado, um estudo observacional realizado em França com 100.000 adultos mostrou que as pessoas que consumiam grandes quantidades de adoçantes artificiais — incluindo o aspartame — apresentavam um risco de cancro ligeiramente superior.

Este estudo seguiu-se a um estudo do Instituto Ramazzini, em Itália, no início da década de 2000, que indicava que alguns cancros em ratinhos e ratazanas estavam associados ao aspartame. No entanto, o primeiro estudo não conseguiu provar que o aspartame causou o aumento do risco de cancro e foram levantadas questões sobre a metodologia do segundo estudo.

A utilização do aspartame é autorizada ao nível mundial por entidades reguladoras que analisaram todas as provas disponíveis e os principais fabricantes de alimentos e bebidas defenderam durante décadas a utilização deste ingrediente.

Os recentes ajustes nas receitas do gigante dos refrigerantes Pepsico demonstram a luta que a indústria enfrenta quando se trata de equilibrar as preferências de sabor com as preocupações de saúde. A Pepsico retirou o aspartame dos refrigerantes em 2015, trazendo-o de volta um ano depois, apenas para o retirar novamente em 2020.

A classificação do aspartame como possível agente cancerígeno destina-se a motivar mais investigação, afirmam as fontes próximas da IARC, o que ajudará as agências, os consumidores e os fabricantes a retirar conclusões mais sólidas. No entanto, é provável que a inclusão do aspartame na lista de possíveis agentes cancerígenos provoque um novo debate sobre o papel da IARC e sobre a segurança dos adoçantes artificiais em geral.

No mês passado, a OMS publicou orientações que aconselhavam os consumidores a não utilizar adoçantes sem açúcar para controlo do peso. As directrizes causaram furor na indústria alimentar, que argumenta que podem ser úteis para os consumidores que pretendem reduzir a quantidade de açúcar na sua dieta.