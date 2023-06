Quer saber mais sobre espumantes? Este curso da Rota dos Vinhos do Alentejo é para si

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, através da Rota dos Vinhos do Alentejo, vai promover um curso sobre espumantes no dia 22 de Julho em Évora. A enóloga Patrícia Peixoto falará sobre a história e o momento actual da produção e consumo mundial destes vinhos.

Quais os principais países produtores deste tipo de vinho — por cá espumante, em França champanhe, em Espanha cava... —, onde se encontra o maior número de consumidores de espumante, como se produzem espumantes, quais as castas autóctones que os produtores portugueses de espumante preferem. Tudo isto será abordado pela responsável de Enologia e Produção nas Quintas de Melgaço (na Região dos Vinhos Verdes, para onde Patrícia Peixoto se mudou no início de 2023, depois de quase 17 anos na alentejana Casa de Santa Vitória).

O curso custa 25 euros, será nas instalações da Rota dos Vinhos do Alentejo (Rua 5 de Outubro, 88, 7000-854, Évora), ​entre as 14h e as 18h, e incluirá a prova de sete espumantes alentejanos, assim como um certificado de participação.

As inscrições estão abertas até dia 21 de Julho, através do email rota@vinhosdoalentejo.pt.