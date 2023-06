Gritos e empurrões: quezília entre procuradoras chegou ao Supremo Tribunal

Tudo se passou em escassos 20 minutos, mas o episódio foi marcante. Duas procuradoras do Departamento de Investigação e Acção Penal do Funchal travaram-se de razões ao ponto de a querela ter subido ao Supremo Tribunal de Justiça. O caso chegou a esta instância superior depois de uma das magistradas ter recorrido do despacho da Relação de Lisboa que havia rejeitado o requerimento de abertura de instrução mantendo a decisão do Ministério Público, na procuradoria regional, de arquivar o processo.

