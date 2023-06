Enfermeiros ameaçam com greve se Ministério da Saúde não retomar negociações

Dia 4 de Julho. É esta a data limite que o Sindicato dos Enfermeiros (SE), juntamente com Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem e o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, dá ao Ministério da Saúde para marcar a retoma de uma mesa negocial com vista à valorização da carreira de enfermagem, caso contrário avançará com a marcação de “uma greve geral conjunta, prolongada no tempo”.

Em comunicado, o SE afirma que as três estruturas sindicais, “definiram o dia 4 de Julho como a última oportunidade” para o ministro da Saúde marcar a primeira reunião. “Se até essa data nada for feito, compreenda o ministro da Saúde que nos sentimos legitimados para decretar uma Greve Geral conjunta, prolongada no tempo, de modo a garantir que os direitos dos enfermeiros são cumpridos e respeitados”, afirma.

Na mesma nota, o SE explica que as três estruturas lançaram um repto, por altura à margem da II Convenção Internacional dos Enfermeiros, em Maio, a Manuel Pizarro para que retomasse uma mesa negocial com os enfermeiros com vista à valorização da carreira. “Nesse momento, o Ministro da Saúde comprometeu-se a retomar o diálogo com as estruturas sindicais durante o corrente mês de Junho”, diz o presidente do SE, Pedro Costa, no comunicado.

Acrescentando que tal ainda não aconteceu, o responsável sindicato adianta que também não houve resposta aos vários ofícios enviados. “Há, entre os enfermeiros portugueses, um crescente sentimento de revolta, uma vez que vemos cada vez mais esfumar-se a oportunidade de valorização da nossa carreira, uma reivindicação que entendemos ser mais que merecida”, afirma, acrescentando que os enfermeiros “esperam desde 2017 que seja concluído o primeiro Acordo Colectivo de Trabalho para a classe”.

Pedro Costa exorta ainda o Governo a contemplar, no processo de elaboração do próximo Orçamento do Estado, “verbas para a valorização salarial dos níveis remuneratórios dos enfermeiros”.