As crianças também podem ser “criadores de tecnologia”, é como ter um superpoder

Através de uma plataforma com um nome patusco, Ubbu, e de professores formados para o efeito, a Academia de Código já conseguiu abrir as portas do mundo da programação a 190 mil crianças entre os seis e os 12 anos. “Aprendem a uma velocidade incrível”, constata João Magalhães, presidente executivo daquela startup. O PÚBLICO falou com ele quando se encontrava a caminho de Bruxelas para receber, nesta quarta-feira, um prémio da Comissão Europeia destinado a promover projectos que contribuem para o desenvolvimento das capacidades digitais dos europeus.

