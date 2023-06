Poder Público. Futuro de Costa em Bruxelas polémico e a austeridade 2.0 do BCE

Depois das notícias que davam como certo que António Costa poderia facilmente ser o próximo presidente do conselho europeu se quisesse, o primeiro-ministro veio pôr água na fervura e disse ao PÚBLICO: “Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal”. Está definitivamente encerrado este capítulo?

Esta semana, Presidente e Governo em peso deslocaram-se a Pedrógão Grande para inaugurar o memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017. No dia 17 de Junho, dia em que passaram seis anos da tragédia, o memorial foi aberto ao público sem a presença de qualquer entidade política. Agora, o Governo emendou a mão. Marcelo anunciou até que o próximo dia 10 de Junho terá lugar na região.

Por fim, do fórum do BCE reunido esta semana em Sintra saíram vários avisos impopulares: Christine Largarde pediu aos vários governos que retirem os apoios que deram para combater a inflação, insistiu que as taxas de juro devem continuar altas e queixou-se que os salários estão a subir muito acima do que deviam.

