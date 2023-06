O infeliz modelo do exame de Filosofia

O actual modelo do exame de Filosofia padece de uma série de defeitos, dos quais devemos destacar o excesso de itens de escolha múltipla (correspondendo, de facto, a metade do questionário da prova!) — e a existência de um leque de opções. Trata‑se de uma estrutura que não contribui para a promoção da excelência do ensino da Filosofia, cujo objectivo central incide sobre o desenvolvimento de competências argumentativas e hermenêuticas (indissociáveis, portanto, do exercício crítico que se plasma numa produção escrita de índole reflexiva). Além disso, a própria cotação das perguntas subordina‑se a uma estratégia de facilitação do trabalho dos piores alunos, prejudicando concomitantemente o desempenho dos melhores. Disso mesmo é sinal inequívoco a pontuação que se atribui à resposta a cada item de escolha múltipla (a saber: 11 pontos), valendo apenas menos três pontos do que a que diz respeito à última pergunta do exame, a qual implica a elaboração de um texto argumentativo. Eis‑nos perante um intervalo que distorce grotescamente o grau de dificuldade inerente aos dois tipos de questão (de selecção e construção, respectivamente), tanto mais que o primeiro, contrariamente ao segundo, não elimina, à partida, a intervenção de um factor alheio às capacidades discentes, ou seja, a mera sorte.

Finalmente, a inclusão de itens opcionais só beneficia objectivamente o resultado de quem não teve a diligência, ao longo do ano lectivo, de estudar com regularidade todas as matérias previstas para o exame.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

A verdade é a primeira a morrer...

É bem conhecida a afirmação de que, numa guerra, a verdade é a primeira a morrer. E é um facto que, logo que um conflito começa, cada beligerante passa a descrever o que nela vai acontecendo da forma mais conveniente à propaganda dos seus imaginários êxitos em acções defensivas ou de ataque, ao peso e à potência dos seus aliados, à heroicidade dos seus combatentes, à justiça da sua causa. Fazendo coro com eles, a informação reparte-se com igual alma na descrição do que vai acontecendo, e quanto mais diverge, mais se desmente. E depois, repentinamente, caem-nos em cima espantosas surpresas. Dias atrás, na sequência da rebelião parvo-faceta dos mercenários que combatiam na Ucrânia, o Presidente russo fez uma declaração pública sobre a situação no país, na qual, além do mais, afirmou que todos lhe manifestaram total apoio, entre os quais todos os partidos representados na Duma. De há anos para cá, a informação que nos chegava da Rússia dava a entender que no país, na cena política, só havia o Presidente, de um lado, e um opositor — o Sr. Navalni –, do outro, o que, convenhamos, era exageradamente pouco, mas tornava-se assim mais fácil fazer do Presidente um ditador. Se ele o é ou não, é discutível, mas, perante expedientes destes, é legítimo desconfiar.

António Reis, Vila do Conde

A sistematização da anomalia na actualização das pensões

A Portaria n.º 172/2023, de 23/6, veio regulamentar o regime de actualização intercalar das pensões, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 28/2023, de 28/4, para vigorar a partir de 1 de Julho de 2023, o qual, fundamentalmente, consiste no aumento resultante da aplicação genérica da taxa de 3,57% aos valores, de Dezembro de 2022, das pensões até € 5765,16.

Na esteira do que se tem verificado em anteriores actualizações de pensões, a citada portaria dispõe, óbvia e desnecessariamente, que o valor da actualização das pensões, cujo montante seja igual ou superior a € 278,05 (€ 291,48 em Janeiro de 2023) e inferior ou igual a € 960,86, não pode ser inferior a € 9,93. Em absurdo contraste, não determina, óbvia e necessariamente, que as pensões de valor, em 2022, de € 5765,17 a € 6195,23, são fixadas em € 6195,24, de indispensável forma a não serem irracionalmente ultrapassadas pela pensão de valor mais elevado, actualizada em 3,89%, em Janeiro, e mais 3,57% em Julho (independentemente do aumento máximo ser muito superior à pensão mínima do regime geral, já actualizada, de € 301,41).

Constatando-se a persistência da dupla anomalia, desde a sua criação pela Portaria n.º 23/2018 que regulamentou a actualização das pensões em 2018, é impressionante a insensibilidade do regulamentador à sua continuada existência.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa