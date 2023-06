Augusto Santos Silva dá conselhos à banca portuguesa (LOL)

Augusto Santos Silva foi às jornadas do PS na Madeira dar conselhos à banca portuguesa. Disse ele: “É preciso continuar a fazer um certo combate ao conservadorismo na gestão do sistema bancário. Os bancos são empresas como as outras, devem arriscar como as outras e não devem ficar na zona de conforto daqueles que preferem o crédito imobiliário e que remuneram os depósitos ao menor custo possível.” Acrescenta a notícia da Lusa que esta declaração do presidente da Assembleia da República “foi acompanhada por muitas palmas por parte dos deputados socialistas”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt