Programa do Governo britânico para enviar migrantes para o Ruanda é ilegal

Tribunal de Recurso reverte decisão do Tribunal Superior, proibindo a deportação de requerentes de asilo no Reino Unido para o país africano, dizendo que não é “seguro”.

O Governo britânico sofreu esta quinta-feira uma derrota política, depois de o Tribunal de Recurso de Inglaterra e do País de Gales ter revertido uma decisão de Dezembro, do Tribunal Superior, decretando que o programa de envio de migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda é ilegal, por não se tratar de um “país seguro” e ter um sistema de asilo “deficiente”.

“A decisão do Tribunal Superior a estabelecer que o Ruanda é um país terceiro seguro é revertida. A menos que, e até que, as deficiências nos processos de asilo [do Ruanda] sejam corrigidas, o envio de requerentes de asilo para o Ruanda será ilegal”, lê-se num resumo da decisão judicial, aprovada pela maioria dos juízes daquela instância.

As primeiras deportações de migrantes foram suspensas em Junho do ano passado, na sequência de uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas o Tribunal Superior de Inglaterra e do País de Gales reverteu a suspensão no final de 2022.

UK government's plan to send some asylum seekers to Rwanda unlawful, says Court of Appeal https://t.co/pe3OTvJ3lx pic.twitter.com/LMB4Xjx37V — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 29, 2023

Idealizado pela equipa do antigo primeiro-ministro Boris Johnson, para responder ao número recorde de travessias do canal da Mancha (mais de 40 mil em 2022), o programa em causa foi negociado com o Governo ruandês, que receberia fundos para acolher os migrantes, e é uma das principais bandeiras programáticas do executivo conservador, agora liderado por Rishi Sunak.

Na sequência da decisão do Tribunal Superior, em Dezembro, a ministra do Interior, Suella Braverman, assumiu que o objectivo era começar ainda este ano a deportar migrantes para aquele país africano, localizado a mais de seis mil quilómetros do território britânico.

O plano migratório dos conservadores foi criticado por todos os partidos da oposição, muitos deputados do Partido Conservador – como a ex-primeira-ministra Theresa May –, pelas Nações Unidas, pela Comissão Europeia, pela Igreja Anglicana e por centenas de organizações de direitos humanos e de apoio aos refugiados.

O programa é, no entanto, peça-chave na polémica Proposta de Lei da Migração Ilegal, a legislação apresentada em Março pelo Governo tory, que decreta que os migrantes que cheguem ao Reino Unido através do canal, ou de outras vias consideradas “irregulares”, podem ser detidos, expulsos e impedidos de pedir asilo político no país, e dá poderes ao Ministério do Interior para autorizar a sua transferência para os respectivos países de origem ou para “países terceiros seguros”.

Ora, é precisamente esse estatuto que o Tribunal de Recurso britânico vem agora contestar, respondendo aos recursos apresentados por dez indivíduos – naturais da Albânia, do Irão, do Iraque, do Sudão, da Síria e do Vietname – que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações que cruzaram o Canal da Mancha; e da Asylum Aid, uma organização de defesa dos direitos e de apoio aos migrantes.

“A decisão da maioria [dos juízes] (…) é a de que as deficiências do sistema de asilo do Ruanda são tais, que existem fundamentos suficientes para se acreditar que existe um risco verdadeiro de as pessoas que forem enviadas para o Ruanda serem devolvidas aos seus países de origem, onde enfrentam perseguição e outro tratamento desumano, quando, de facto, têm uma boa reivindicação para o pedido de asilo”, explica o tribunal.

“Nesse sentido, o Ruanda não é um ‘país terceiro seguro’. Essa conclusão fundamenta-se nas provas apresentadas ao Tribunal Superior de que o sistema de decisão de pedidos de asilo do Ruanda era, no período até à conclusão do acordo do Ruanda, inadequado”, acrescenta.

“O tribunal foi unânime ao aceitar que as garantias oferecidas pelo Governo de Ruanda foram feitas de boa-fé e que se destinavam a corrigir quaisquer falhas nos seus processos de asilo. No entanto, a maioria acredita que as provas apresentadas não comprovam que as mudanças necessárias tenham sido implementadas de forma confiável”, continua.

“Como consequência, enviar alguém para o Ruanda constitui uma violação do artigo 3 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que o Parlamento exigiu que o Governo cumpra (Lei dos Direitos Humanos, 1998, secção 6)”, conclui.