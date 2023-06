Marionetas, circo e gastronomia fazem as delícias da família

FESTIVAIS

Festival da Tailândia

30 de Junho a 2 de Julho

Com o sol regressa o Festival da Tailândia, um projecto que promove e celebra a cultura, a arte e, como não poderia deixar de ser, a gastronomia ímpar do país do Sudeste Asiático. A decorrer no Jardim Vasco da Gama, em Lisboa, o evento é organizado pela Embaixada do Reino da Tailândia e integra a agenda cultural das Festas de Lisboa. Entre o aconchego de um pad thai e o calor de um caril verde, esperam-nos ainda música e dança, desfiles de moda tradicional, jogos para os mais novos e ainda workshops de origami. A entrada é livre.

​Ei! Marionetas - Encontro Internacional de Marionetas de Gondomar

30 de Junho a 2 de Julho

Na 9.ª edição do evento, a organização declara que “mais do que nunca, o Ei! é um grito de chamada de atenção da arte para as marcas que a humanidade deixa no planeta”. A marcar presença ao longo de 13 dias de programação ininterrupta estarão renomadas companhias vindas da Bélgica, Bulgária, Espanha e França. Até dia 12 de Julho, oficinas para famílias, espectáculos dentro e fora de quatro paredes, debates e exposições irão decorrer em diversos locais do concelho de Gondomar, como o auditório municipal da cidade ou os Jardins da Biblioteca Municipal Camilo de Oliveira.

​Maktub Dance Festival

30 de Junho a 2 de Julho

O parque do Bonfim, em Setúbal , volta a acolher o Maktub Dance Festival com três dias dedicados à cultura árabe. Uma iniciativa municipal que visa promover a cultura oriental através de dança, espectáculos de fogo, concertos, gastronomia tradicional, conversas e workshops. A entrada é livre.

​Festival Mareato

1 de Julho a 9 de Julho

De 1 a 9 de Julho as praias do município de Ílhavo serão palco de um extenso programa de actividades do Festival Mareato, a maioria das quais será gratuita. Haverá concertos — com os Capitão Fausto a alegrar o espírito no dia 8—; desporto para todos os gostos — do ioga na areia ao torneio de ténis —; e ainda workshops, um escape-boat e uma néon run. O humor ocupa também um lugar central no plano das festas, destacando-se Hugo Van Der Ding, Ana Markl e Tiago Ribeiro que irão apresentar o espectáculo Vamos Todos Morrer, com os convidados Benjamim e Selma Uamusse.

A 6.ª edição do Festival Náutico Baía do Seixal, é um evento que “já é uma referência do concelho e atrai, anualmente, milhares de visitantes e apaixonados pela náutica”, escreveu Paulo Silva, presidente da autarquia, na sua página de Facebook. Este festival no Seixal destina-se tanto a conhecedores como a curiosos, e oferece a oportunidade única de viajar gratuitamente a bordo de embarcações tradicionais, sendo que as inscrições devem ser feitas online .

Últimos dias para desfrutar do festival de circo do Porto! Um projecto da Erva Daninha , companhia que desde 2006 se dedica à arte circense contemporânea, marca presença em quatro parques da cidade do Porto : Parque do Covelo, Praça D. João I, Rivoli e Coliseu Porto Ageas. A proposta passa por diversos espectáculos e dezenas de apresentações de países como o Senegal, Brasil e Portugal. Os espectáculos são quase todos gratuitos.

Arte no Jardim: Monet & Klimt

De 29 de Junho a 10 de Setembro

Com antestreia marcada para esta quinta-feira, o espectáculo luminoso Arte no Jardim: Monet & Klimt abre as portas ao público na sexta-feira, pelas 21h, no Jardim do Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães. Até 17 de Setembro, a noite promete acariciar todos os sentidos de quem embarca nesta viagem multissensorial ao ar livre, um momento que promete privilegiar tanto a natureza quanto a imaginação. Uma proposta concebida pelo ateliê OCUBO em parceria com o Museu de Alberto Sampaio, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e da Direcção Regional da Cultural do Norte. Os bilhetes estão disponíveis a 9€ para o público geral, sendo que os residentes pagam 8€. Entrada gratuita para crianças até aos 5 anos

The Color Run

1 de Julho

Oeiras prepara-se para dar as boas-vindas a mais uma edição da Color Run, a corrida descrita como “os 5 km mais felizes do planeta”. Um evento que além de promover hábitos saudáveis, alia a sua mensagem a uma imensa alegria de viver e promete música, ritmo, animação e também alguns unicórnios. The Color Run passará também por Gondomar no próximo dia 15 de Julho. Mais informações e tabela de preços aqui.

PARQUES

Valença Aqua Park

23 de Junho até 16 de Julho

No complexo desportivo do Sport Clube Valenciano inaugurou-se, no passado dia 23 de Junho o maior parque de diversões do Alto Minho, em Valença. Até dia 16 de Julho, entre as 15h e as 19h, miúdos e graúdos terão a oportunidade de explorar cerca de 7000 m2 de diversões e mergulhar em tardes de lazer. Consulte aqui horários e preços.

ESPECTÁCULOS

Lux Elvas

30 de Junho e 1 de Julho às 23h

No âmbito das comemorações do 11.º aniversário da classificação de Elvas como Património da Humanidade, assinala-se a iniciativa de um aguardado espectáculo de videomapping na Sé de Elvas. Uma experiência de natureza imersiva e inovadora, na qual tradição e tecnologia interagem harmoniosamente, nasce de uma colaboração entre o artista visual Pedro Zaz e o colectivo United VJs, a produtora criativa Cósmica e a ADLC audiovisuais.