Taxas Euribor vão começar a recuar a partir de Setembro, antevê Centeno

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, prevê que as taxas Euribor continuem a subir até Setembro ou Novembro, altura em que deverão começar a cair “lentamente”.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse esta quarta-feira que as Euribor vão continuar a subir até Setembro (na taxa a 12 meses) e Novembro (no caso das taxas a 3 e a 6 meses), antevendo que comecem "a cair lentamente" a partir de então.

Por agora, a "trajectória vai continuar em alta", advertiu no programa Grande Entrevista, na RTP3.

Esta quarta-feira, as taxas Euribor a 12, 6 e 3 meses voltaram a subir respectivamente para 4,119%, para 3,930% e para 3,598%. O indexante a 12 meses é o mais utilizado em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável.