Carolina Wozniacki anuncia regresso

A ex-líder do ranking mundial abandonou em 2020 com artrite reumatóide.

Pouco mais de três anos após retirar-se do circuito profissional, Caroline Wozniacki anunciou o regresso à competição. A dinamarquesa, prestes a completar 33 anos, quer voltar ao WTA já este Verão, mas o primeiro principal objectivo está dirigido para 2024, mais concretamente, para os Jogos Olímpicos de Paris.

Em Outubro de 2010, Wozniacki atingiu o primeiro lugar do ranking mundial, que liderou durante 67 semanas não consecutivas. Foi a primeira mulher escandinava e primeira tenista da Dinamarca a vencer um torneio do Grand Slam em singulares, no Open da Austrália de 2018. Razão pela qual escolheu o torneio que abre a época para, em 2020, despedir-se. A jogadora, que pouco tempo antes revelou sofrer de artrite reumatóide, já era casada com o ex-basquetebolista David Lee e queria ser mãe.

“Há três anos, tendo alcançado quase tudo o que tinha desejado, abandonei o circuito profissional. Quis começar uma família e precisava de parar. Não tinha ideia de quanto essa paragem iria durar, mas um dia, no final do ano passado, estive umas horas a treinar-me no court. E quando o meu pai me visitou na Florida, senti que precisava de conselhos. Disse-lhe: ‘sinto que estou a jogar melhor do que nunca. Estarei a inventar?’”, contou a mãe de Olivia de dois anos, e James, de oito meses. “Não bati numa bola até depois do James nascer, mais de dois anos após o meu último encontro. É difícil dizer porquê ou o que mudou, mas quando o meu pai me viu a treinar, disse-me: ‘parece que estás a desfrutar mais’. Estava relaxada e a divertir-me e, de alguma forma, isso permitiu-me ver as coisas mais claramente”, acrescentou a dinamarquesa, detentora de 30 títulos, com destaque para o Open australiano e as WTA Finals em 2017 – e foi ainda finalista nos US Open em 2009 e 2014.

Com mais de 35 milhões dólares angariados em prémios monetários, Wozniacki acredita que ainda pode voltar a triunfar nos majors. “Quanto tempo até poder jogar ao meu mais alto nível? Um ano, dois, três… não sei, mas sei que daqui a cinco anos, quando os meus filhos estiverem na escola, vai ser demasiado tarde. Não vou fazer previsões arrojadas, mas se não acreditasse em mim, não faria isto. Posso ganhar o US Open? Penso que sim. Posso ganhar o Open da Austrália? Penso que sim”, concluiu.

Somente três mulheres ganharam um título do Grand Slam na Era Open com esta idade: Martina Navratilova, em 1990, e Flavia Pennetta, em 2015, com 33 anos; e Serena Williams, em 2017, com 35 anos.

O regresso à competição está previsto para o WTA 1000 de Montreal, em Agosto, e depois espera jogar no US Open. Entretanto, já reservou dois meses de preparação para o Open da Austrália, que decorre em Janeiro de 2024. Depois disso, não há ainda planos, mas o objectivo principal será a presença nos Jogos Olímpicos de Paris.

Frederico Silva derrotado no qualifying de Wimbledon

Ainda não foi desta que Frederico Silva conseguiu repetir a presença no quadro principal de um torneio do Grand Slam. Na quarta presença no qualifying do Torneio de Wimbledon, o número dois português no ranking mundial, onde ocupa o 188.º lugar perdeu na terceira e última ronda com o italiano Matteo Arnaldi (78.º), por 7-5, 6-4 e 6-4.

Até ao 5-5, Silva tinha apenas cedido três pontos nos seus jogos de serviço, mas uma dupla-falta deu o break que decidiu o set inaugural. No início da segunda partida, a eficácia do serviço de Silva desceu e o adversário aproveitou para “quebrar” pela segunda vez. E no quinto jogo do terceiro set, o tenista das Caldas da Rainha voltou a sofrer um terceiro break. Logo depois de salvar dois match-points, Silva teve, a 4-5, a sua única oportunidade de break em todo o encontro. Desperdiçada, Arnaldi fechou logo de seguida, ao fim de duas horas de jogo.

“Hoje o jogo decidiu-se muito no serviço e na resposta. Apesar de eu ter cometido alguns erros de fundo do campo e na rede, senti que a maior dificuldade foi encontrar a posição ideal para responder ao serviço dele. Não consegui um nível de resposta tão bom como nos jogos anteriores e isso facilitou a tarefa do meu adversário”, resumiu Frederico Silva.