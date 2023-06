Relação de Évora absolve militar da GNR e reduz pena a quatro por crimes contra imigrantes em Odemira

A Relação de Évora reduziu ainda a pena a outros quatro militares da GNR condenados por crimes contra imigrantes no concelho alentejano.

O Tribunal da Relação de Évora absolveu esta quarta-feira, 28 de Junho, um dos militares da GNR condenados por crimes contra imigrantes no concelho de Odemira e reduziu as penas a outros quatro, incluindo ao único com pena de prisão efectiva.

O militar Nuno Andrade, que tinha sido condenado a pena suspensa de um ano e três meses de prisão, pelo Tribunal de Beja, foi absolvido da prática de três crimes de ofensa à integridade física, enquanto Rúben Candeias, condenado em Janeiro a seis anos de prisão efectiva, viu a pena reduzida para quatro anos e oito meses.

Outros dois arguidos que tinham recorrido das penas aplicadas pelo tribunal de primeira instância, João Lopes e Nelson Lima, viram também as penas reduzidas e um quinto militar, Diogo Ribeiro, beneficiou dos recursos de outros dois condenados para ter também a pena reduzida.

Os crimes ocorreram em Outubro de 2018, quando um desentendimento num restaurante de Odemira, onde estavam vários trabalhadores agrícolas de origem asiática, terminou no espancamento de um desses imigrantes por militares da GNR. Na mesma noite, os militares terão invadido o local onde habitavam outros trabalhadores, agredindo-os e mantendo-os sequestrados.