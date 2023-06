Exames nacionais: Prova “equilibrada” e em linha com a do ano anterior, dizem professores de Matemática

O exame Nacional de Matemática A, realizado esta quarta-feira por 33.499 alunos, segundo as estatísticas divulgadas pelo Ministério da Educação, é uma "prova em linha com a do ano 2022, equilibrada", considera a Associação de Professores de Matemática. Além disso, é "uma prova em que o grau de exigência não é superior ao da prova da 1.ª fase de 2022, em que a primeira questão do exame é de resposta simples e directa".

Para a associação, o exame desta quarta-feira está de acordo com as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, embora seja "talvez um pouco mais trabalhoso". Em resposta escrita enviada ao PÚBLICO, o presidente da Associação de Professores de Matemática, Joaquim Pinto, nota que nas escolas sondadas pela associação quanto à permanência dos alunos no período de tolerância, a maioria utilizou os 30 minutos suplementares. Factor esse, referem, "que indicia que um aluno médio/fraco tivesse alguma dificuldade em conseguir terminar a prova no tempo total disponível".

"Ressalve-se, no entanto, que não existe um item considerado fora do que é habitualmente trabalhado nas aulas", assinala ainda a associação.

Quanto ao item 8 do exame, os professores de Matemática consideram que "a inserção da expressão (a(t+3)-a(t)) na calculadora pode levantar algumas dificuldades a um aluno pouco perspicaz devido a existirem modelos de calculadoras em que a inserção da expressão envolve muitos parênteses".

Já a Sociedade Portuguesa de Matemática, num parecer enviado às redacções ao fim da tarde, considera que a prova é "bem construída é revela uma boa adequação" no que à avaliação de conhecimentos diz respeito. Além disso, concorda também que é um exame em linha com o da primeira fase de 2022.

"Contudo, notamos como aspecto negativo que continua a colocar no mesmo patamar alunos com desempenhos diferentes que podem obter classificações iguais", nota ainda o parecer. "Tal facto, deve-se à existência de itens (6 itens) em que apenas contribuem para a classificação final os três em cujas respostas o aluno obtenha melhor pontuação", justifica a SPM.

E assinala: "Tal como em anos anteriores, a SPM tem vindo a apontar que discorda desta estrutura de prova, pois provoca insuficiências quanto à diferenciação dos desempenhos dos alunos e, naturalmente, arbitrariedades que impedem uma seriação no acesso ao Ensino superior com critérios equitativos, principal propósito actual desta prova."

No ano passado, a média do exame de Matemática A subiu 1,3 valores em relação a 2021, fixando-se nos 11,9 valores.