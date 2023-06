Exame de Matemática A “correu pior” do que o esperado. Falta de professores afectou preparação, dizem alunos

Esta quarta-feira, os alunos da Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto, sentiram que o ensino dos conteúdos foi “um bocado irregular” devido à falta de professores registada ao longo do ano.

Eram 12h30, quando os alunos da Escola Secundária Filipa de Vilhena no Porto começaram a sair das salas. Para o exame de Matemática A, a maioria escolheu usar o tempo de compensação e com o final da prova os alunos foram-se agrupando na frente do portão, num amontoado de agitação e nervosismo, enquanto discutiam as respostas dadas na prova.

Para o exame estavam inscritos 39.683 estudantes a nível nacional. Havia quem não soubesse dizer como a prova tinha corrido, enquanto outros estavam certos de que fora pior do que esperavam. A matéria foi toda dada nas aulas, no entanto alguns alunos sentiram que o ensino dos conteúdos foi "um bocado irregular” devido à falta de professores que se foi registando ao longo do ano, o que acabou por afectar a preparação para o exame.

Inês Martins, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Economia.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Pior.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Não, assim eu não estava tão bem preparada porque nós no ano passado estivemos ‘bué’ tempo sem professor, então acho que isso pode ter afectado um bocado o desempenho.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Sim, foi a falta de professores.

Sofia Cunha, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ou para economia, ou para gestão, ainda estou indecisa. Supostamente na FEP [Faculdade de Economia da Universidade do Porto], mas já não sei se entro. Vou ver.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu-me bem pior do que estava à espera. Eu tinha média, mas agora com matemática já não sei.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Não, foi toda leccionada, sim, mas pronto foi pior do que eu esperava.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Na nossa escola nós não tivemos muitas greves, tivemos serviços mínimos. Mas pelo menos no 11.º ano fiquei sem professor durante mais ou menos um mês, o que me prejudicou bastante na aprendizagem.

Tomás Baptista, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Gestão e Economia.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Pior do que estava à espera.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Para complexos não estava assim tão bem preparado, mas até correu bem.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não.

Joana Ribeiro, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Não tenho bem a certeza qual é o curso a que vou concorrer mas estou a pensar ir para a Faculdade de Ciências, no curso de Matemática Aplicada.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

É um bocado relativo, não sei muito bem como correu, mas espero que tenha corrido bem.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi tudo leccionado, apesar de ter sido um bocado irregular porque aprendemos mais coisas no 12.º ano do que no 11.º por causa da falta de professores.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

As greves afectaram talvez mais no ano passado do que este ano, mas de certa forma podem acabar por afectar a preparação. O problema é mesmo a falta de professores.

Verónica Gonçalves, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Engenharia Informática.

Foto

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Não sei dizer.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi toda leccionada.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, eu tenho apoio fora da escola então foi igual.

Texto editado por Pedro Sales Dias