PCP acusa Governo de não dar respostas. Ministra garante “reforço do Estado social”

Numa interpelação ao Governo no Parlamento, o PCP acusou esta quarta-feira o executivo de fazer "escolhas políticas" que não dão resposta "aos problemas que se agravam todos os dias no país". Por seu turno, o Governo acusou a oposição de querer "ignorar" os resultados dos socialistas e procurou garantir que tem mitigado os efeitos da inflação no bolso das famílias e melhorado as condições de vida dos portugueses, com promessas de que está "atento" aos problemas.

